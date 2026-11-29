Resultado da Mega-Sena: bilhete único de cidade do ES fatura bolada
O prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 88 milhões no próximo sorteio.
Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3092 da Mega-Sena, que ocorreu neste domingo (29), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e pode pagar R$ 88 milhões no próximo sorteio.
Apesar de nenhuma aposta conquistar a faixa principal da loteria, um bolão de Vila Velha, no Espírito Santo, acertou cinco números e faturou R$ 40.340,52.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os apostadores registraram o jogo de seis dezenas presencialmente na Loterias Vila Velha. O bolão contou com quatro cotas.
Confira os números sorteados da Mega-Sena 3092
03 – 29 – 30 – 39 – 44 – 51
Com o resultado deste domingo, a Mega-Sena acumula R$ 79.856.227,29 para o próximo concurso.
A modalidade também reserva R$ 12.634.030,44 para o concurso de final cinco (3095). Já o valor acumulado para o sorteio especial chega a R$ 167.320.177,06.
Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?
O próximo concurso da Mega-Sena acontece nesta terça-feira (1º de dezembro). A expectativa é que a loteria pague um prêmio de R$ 88 milhões para quem acertar as seis dezenas.
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