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Resultado da Mega-Sena: única aposta da Bahia fatura bolada

Assim, as dezenas sorteadas no concurso 3080 foram: 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58.

imagem ilustra resultado da mega sena hoje
Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Uma aposta registrada em Irecê, na Bahia, está entre as ganhadoras do prêmio da quina da Mega-Sena 3080, sorteada neste domingo (1º)., O bolão acertou cinco das seis dezenas sorteadas e vai receber R$ 77.757,32. Foi a única aposta premiada com cinco acertos registrada no estado baiano.

O jogo foi realizado na lotérica Mega Sorte, em Irecê, por meio de um bolão com 23 cotas., Com isso, o prêmio será dividido entre os participantes, que receberão aproximadamente R$ 3.380,75 cada, antes de eventuais descontos ou acordos internos.

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Assim, as dezenas sorteadas no concurso 3080 foram: 13 – 17 – 28 – 29 – 39 – 58. Como ninguém acertou os seis números, o prêmio principal acumulou.

Veja quanto pagou no concurso 3080

Além da aposta baiana, outras 28 apostas acertaram cinco dezenas e receberam R$ 38.878,66 cada. Portanto, Na faixa de quatro acertos, 3.133 jogos foram com R$ 514,10 para cada ganhador.

Confira a distribuição dos prêmios:

  • 6 acertos: nenhuma aposta ganhadora;
  • 5 acertos: 29 apostas ganhadoras, com R$ 38.878,66 cada na premiação individual padrão;
  • 4 acertos: 3.133 apostas ganhadoras, com R$ 514,10 cada.

Próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 46 milhões

Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a Mega-Sena acumulou novamente., A estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para quarta-feira (4), é de R$ 46 milhões.

O sorteio será realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo., Os interessados poderão registrar suas apostas até o horário limite da Caixa Econômica Federal.

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Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo pela Faculdade 2 de Julho e MBA em Comunicação Corporativa pela Unifacs, já trabalhou como produtor de jornalismo all news na Band News FM Salvador. Exerceu a função de assessor de imprensa e comunicação na Prefeitura de Madre de Deus, Grupo Varjão e Câmara Municipal de Salvador.

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