Resultado Lotofácil: 3 apostas do Espírito Santo são premiadas
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Três apostas realizadas no Espírito Santo acertaram 14 números no concurso 3833 da Lotofácil, sorteado nesta quarta-feira (18). Os bilhetes premiados são de Guarapari, Laranja da Terra e Vitória. Cada aposta garantiu R$ 2.093,27.
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. O próximo concurso acontece nesta quinta-feira (19), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Confira o resultado da Lotofácil 3833
As 15 dezenas sorteadas nesta quarta-feira (18) foram:
02 – 03 – 04 – 07 – 08 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 24.
Entre os bilhetes premiados no Espírito Santo, dois foram registrados pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa, em Guarapari e Vitória. Já a aposta de Laranja da Terra saiu da Casa Lotérica São João.
As três apostas foram simples, com 15 números marcados. Cada uma recebeu R$ 2.093,27 pelos 14 acertos.
Próximo sorteio da Lotofácil
O concurso de quinta-feira (19) terá prêmio estimado em R$ 2 milhões. Além disso, o valor acumulado para o próximo concurso de final zero, de número 3840, está em R$ 896.282,74. Já a reserva para o Sorteio Especial da Independência soma R$ 25.104.220,25.
Para participar da Lotofácil, o apostador deve escolher de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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