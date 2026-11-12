Resultado Lotofácil 3827: 9 apostas do Espírito Santo faturam prêmio
O Espírito Santo registrou apostas premiadas com 14 acertos.
O concurso 3827 da Lotofácil terminou sem ganhador na faixa principal nesta quarta-feira (11). O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, em São Paulo, e o prêmio estimado para o próximo concurso, nesta quinta-feira (12), subiu para R$ 5 milhões.
As dezenas sorteadas foram 01, 02, 04, 05, 06, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22 e 23.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Espírito Santo registrou apostas premiadas com 14 acertos. Houve ganhadores em Alto Rio Novo, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Linhares, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, Serra e Vila Velha.
Em Cachoeiro de Itapemirim, uma aposta simples feita na Loteria Jogo Certo acertou 14 dezenas e garantiu prêmio de R$ 1.159,99. Apostas de Alto Rio Novo, Linhares, Santa Teresa, Serra e Vila Velha também receberam valores próximos de R$ 1,1 mil.
Em Colatina, um bolão registrado na Lotérica Belei acertou 14 números e teve prêmio informado de R$ 1.159,97. Já em Santa Maria de Jetibá, uma aposta digital com 16 números recebeu R$ 2.319,98.
Com o resultado, o valor acumulado para o próximo concurso chegou a R$ 1.452.219,18. O montante reservado para o concurso de final zero, de número 3830, está em R$ 1.960.363,22.
Na Lotofácil, o apostador pode marcar entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis. A modalidade paga prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas. Também é possível utilizar a Surpresinha, com números escolhidos pelo sistema, ou repetir a mesma aposta em concursos consecutivos por meio da Teimosinha.
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