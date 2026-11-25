Resultado Lotofácil 3837: bilhete único leva bolada de mais de R$ 3 milhões
O sorteio ocorreu na noite de terça-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Uma aposta simples acertou as 15 dezenas da Lotofácil e faturou R$ 3.755.409,03 no concurso 3837. O sorteio ocorreu na noite de terça-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Os números sorteados foram: 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 14 – 16 – 17 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O apostador milionário registrou o jogo na Casa Lotérica Zago, em Buriti Alegre, no estado de Goiás. A aposta contemplava 15 números, quantidade mínima exigida pela modalidade.
A Lotofácil realiza um novo sorteio nesta quarta-feira (25), com prêmio principal estimado em R$ 2 milhões.
Além disso, a modalidade acumula R$ 2.030.074,41 para o concurso de final zero (3840). Já a reserva para o sorteio especial da Independência soma R$ 26.804.907,82.
Como apostar na Lotofácil
Para concorrer aos prêmios, os apostadores devem selecionar entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante.
A modalidade contempla cinco faixas de premiação e recompensa quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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