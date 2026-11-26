Resultado Lotofácil: 6 apostas são premiadas e dividem bolada
Os apostadores terão uma nova oportunidade de conquistar um prêmio milionário nesta quinta-feira (26).
Seis apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3838 da Lotofácil, que a Caixa Econômica Federal realizou na noite dessa quarta-feira (25), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada bilhete premiado garantiu pouco mais de R$ 204 mil.
Os números sorteados foram: 01 – 02 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 23 – 25.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
As apostas vencedoras saíram para Goiânia (GO), Belo Horizonte (MG), Monte Carmelo (MG), Recife (PE), Laranjeiras do Sul (PR) e Torres (RS). Nenhuma aposta do Espírito Santo acertou as 15 dezenas.
Entre os ganhadores, cinco realizaram apostas simples e conquistaram R$ 204.556,17 cada. Já em Recife, um bolão com 35 cotas garantiu R$ 204.556,10.
Próximo sorteio da Lotofácil
Os apostadores terão uma nova oportunidade de conquistar um prêmio milionário nesta quinta-feira (26). A Lotofácil realiza o concurso 3839, com prêmio estimado em R$ 2 milhões.
A modalidade também acumula R$ 2.228.031,99 para o concurso de final zero (3840). Já a reserva destinada ao sorteio especial da Independência soma R$ 27.101.844,21.
Para jogar na Lotofácil, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. A modalidade distribui prêmios para quem acerta 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.
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