Resultado Mega-Sena: 3 apostas do Espírito Santo faturam bolada

Três apostas do Espírito Santo acertaram cinco dezenas no concurso 3083 da Mega-Sena, realizado no domingo (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os jogos premiados são de Linhares e Vitória, e cada um garantiu R$ 23.220,26.

Os números sorteados foram 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54. Os três bilhetes capixabas registraram apostas simples, com seis dezenas, e ficaram a apenas um acerto do prêmio principal.

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Em Linhares, no Norte do Estado, um apostador registrou o jogo pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. A aposta recebeu R$ 23.220,26 após acertar cinco números.

Na capital, Vitória, duas apostas também conquistaram prêmios na quina. Uma delas foi registrada presencialmente na Ligüe Loteria, identificada como A Nossa Loteria Ltda. A outra ocorreu pelos canais digitais. Cada jogo faturou R$ 23.220,26.

Somadas, as três apostas do Espírito Santo receberam R$ 69.660,78. O resultado colocou os municípios de Linhares e Vitória entre as cidades capixabas com apostas premiadas na faixa de cinco acertos.

Próximo sorteio da Mega-Sena

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Os apostadores poderão concorrer ao valor ao escolher suas dezenas para o novo sorteio.

Segundo os dados da Caixa, o montante reservado para o concurso 3085, de final cinco, chegou a R$ 14.585.063,39. Já o valor acumulado para o sorteio especial alcançou R$ 148.583.297,49.

Como apostar na Mega-Sena?

Para participar da Mega-Sena, o jogador deve escolher entre seis e 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiações para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.