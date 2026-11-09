Resultado Mega-Sena: 3 apostas do Espírito Santo faturam bolada
Os números sorteados foram 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54.
Três apostas do Espírito Santo acertaram cinco dezenas no concurso 3083 da Mega-Sena, realizado no domingo (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os jogos premiados são de Linhares e Vitória, e cada um garantiu R$ 23.220,26.
Os números sorteados foram 22 – 25 – 29 – 37 – 46 – 54. Os três bilhetes capixabas registraram apostas simples, com seis dezenas, e ficaram a apenas um acerto do prêmio principal.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em Linhares, no Norte do Estado, um apostador registrou o jogo pelos canais eletrônicos das Loterias Caixa. A aposta recebeu R$ 23.220,26 após acertar cinco números.
Na capital, Vitória, duas apostas também conquistaram prêmios na quina. Uma delas foi registrada presencialmente na Ligüe Loteria, identificada como A Nossa Loteria Ltda. A outra ocorreu pelos canais digitais. Cada jogo faturou R$ 23.220,26.
Somadas, as três apostas do Espírito Santo receberam R$ 69.660,78. O resultado colocou os municípios de Linhares e Vitória entre as cidades capixabas com apostas premiadas na faixa de cinco acertos.
Próximo sorteio da Mega-Sena
O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para terça-feira (10), com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Os apostadores poderão concorrer ao valor ao escolher suas dezenas para o novo sorteio.
Segundo os dados da Caixa, o montante reservado para o concurso 3085, de final cinco, chegou a R$ 14.585.063,39. Já o valor acumulado para o sorteio especial alcançou R$ 148.583.297,49.
Como apostar na Mega-Sena?
Para participar da Mega-Sena, o jogador deve escolher entre seis e 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A modalidade oferece premiações para quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726