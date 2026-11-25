Resultado Mega-Sena: 5 apostas do Sul do Espírito Santo são premiadas
No Sul capixaba, cinco municípios registraram apostas vencedoras na quadra.
Seis apostas do Sul do Espírito Santo faturaram prêmios no concurso 3090 da Mega-Sena, que ocorreu na terça-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou em R$ 75 milhões.
Os números sorteados foram: 10 – 14 – 27 – 28 – 47 – 57.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
No Sul capixaba, cinco municípios registraram apostas vencedoras na quadra. Juntos, os jogos premiados somam R$ 3.529,06.
Cachoeiro de Itapemirim liderou a lista regional, com duas apostas premiadas. Uma delas ocorreu na Loteria Aeroporto e a outra pelos canais eletrônicos. Cada jogo rendeu R$ 588,18.
Anchieta, Castelo e Ibatiba também registraram uma aposta vencedora cada, com prêmios individuais de R$ 588,18. Já em Marataízes, um bolão de oito cotas, registrado na Century 21 Loterias, faturou R$ 588,16.
Próximo sorteio da Mega-Sena
A Mega-Sena realiza o próximo sorteio nesta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 75 milhões.
Para participar, os apostadores devem escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A modalidade também premia quem acerta quatro e cinco dezenas.
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