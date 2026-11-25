Seis apostas do Sul do Espírito Santo faturaram prêmios no concurso 3090 da Mega-Sena, que ocorreu na terça-feira (24), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhum apostador acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou em R$ 75 milhões.

Os números sorteados foram: 10 – 14 – 27 – 28 – 47 – 57.

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No Sul capixaba, cinco municípios registraram apostas vencedoras na quadra. Juntos, os jogos premiados somam R$ 3.529,06.

Cachoeiro de Itapemirim liderou a lista regional, com duas apostas premiadas. Uma delas ocorreu na Loteria Aeroporto e a outra pelos canais eletrônicos. Cada jogo rendeu R$ 588,18.

Anchieta, Castelo e Ibatiba também registraram uma aposta vencedora cada, com prêmios individuais de R$ 588,18. Já em Marataízes, um bolão de oito cotas, registrado na Century 21 Loterias, faturou R$ 588,16.

Próximo sorteio da Mega-Sena

A Mega-Sena realiza o próximo sorteio nesta quinta-feira (26), com prêmio estimado em R$ 75 milhões.

Para participar, os apostadores devem escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A modalidade também premia quem acerta quatro e cinco dezenas.