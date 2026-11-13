Resultado Mega-Sena: 5 bilhetes de Cachoeiro de Itapemirim são premiados
Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e chegou a R$ 27 milhões para o próximo sorteio.
Cinco apostas de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, acertaram quatro números no concurso 3085 da Mega-Sena, realizado na quinta-feira (12). Cada uma recebeu R$ 698,81. Como ninguém acertou as seis dezenas, o prêmio principal acumulou e chegou a R$ 27 milhões para o próximo sorteio.
A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os números sorteados foram: 10, 27, 29, 37, 39 e 59.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Em Cachoeiro, as cinco apostas premiadas foram simples, com seis dezenas marcadas. Os apostadores registraram os jogos em diferentes canais e estabelecimentos da cidade.
A BH Sul Loterias, a Loteria da Real e a Loteria do Casa Grande registraram três dos bilhetes vencedores. As outras duas apostas constam nos canais Internet Banking Caixa e Loterias em Canais Eletrônicos.
Somados, os cinco prêmios destinados às apostas de Cachoeiro alcançam R$ 3.494,05. Cada bilhete garantiu o mesmo valor por acertar quatro números.
O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para domingo (15), com prêmio estimado em R$ 27 milhões. O valor acumulado para o próximo sorteio soma R$ 21.085.616,30, enquanto a reserva destinada ao concurso 3090, de final zero, chega a R$ 2.778.490,15.
Já o montante reservado para o sorteio especial alcançou R$ 151.483.372,81. Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher entre seis e 20 números, dentre os 60 disponíveis no volante. A modalidade premia quem acerta quatro, cinco ou seis dezenas.
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