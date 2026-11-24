Resultado Mega-Sena: confira os números sorteados
O sorteio está previsto no calendário oficial das Loterias Caixa para esta terça-feira (24).
A Mega-Sena realiza nesta terça-feira (24) o sorteio do concurso 3090, com prêmio estimado em R$ 65 milhões. O concurso acontece a partir das 21h, no horário de Brasília, e o prêmio principal está acumulado.
O sorteio está previsto no calendário oficial das Loterias Caixa para esta terça-feira (24). A apuração ocorre no Espaço da Sorte, em São Paulo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A Caixa transmite os sorteios das loterias ao vivo pela internet, incluindo o canal oficial da instituição no YouTube e o perfil das Loterias Caixa no Facebook.
O prêmio aumentou depois que nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3089, realizado no domingo (22). Com isso, a Mega-Sena acumulou e chegou à estimativa de R$ 65 milhões para o concurso desta terça-feira.
Números da Mega-Sena
Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.
Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.
Próximo sorteio da Mega-Sena
De acordo com o calendário oficial das Loterias Caixa, o próximo concurso da Mega-Sena, de número 3091, está previsto para quinta-feira, 26 de novembro de 2026.
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