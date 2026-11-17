O sorteio da Mega-Sena 3087 acontece nesta terça-feira (17 de novembro), às 21h, com prêmio estimado em R$ 34 milhões. A Caixa Econômica Federal realizará o concurso no Espaço da Sorte, em São Paulo. Os apostadores aguardam a divulgação das seis dezenas que definirão o resultado.

O prêmio principal está acumulado após ninguém acertar os seis números do concurso 3086, realizado no domingo (15). Com isso, a estimativa para o sorteio desta terça-feira chegou a R$ 34 milhões.

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Os interessados podem registrar suas apostas até as 20h, pelo horário de Brasília. A Caixa recebe os jogos nas casas lotéricas credenciadas e também pelos seus canais digitais. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6.

Números da Mega-Sena

Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx.

O sorteio está previsto para começar às 21h. Os apostadores poderão acompanhar a transmissão pelo canal oficial da Caixa no YouTube.

Resultado da Mega-Sena

A Caixa divulgará o resultado oficial do concurso 3087 após a realização do sorteio. Além das seis dezenas, o balanço informará a quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Após o concurso desta terça-feira (17), a Caixa divulgará os detalhes da próxima edição, incluindo a estimativa de prêmio. O resultado também permitirá saber se a Mega-Sena continuará acumulada ou se alguma aposta conquistará o prêmio principal.