A Mega-Sena realiza nesta quinta-feira (19) o sorteio do concurso 3088, com prêmio estimado em R$ 40 milhões. A Caixa Econômica Federal programou a extração para as 21h, no horário de Brasília. Dessa forma, o valor está acumulado, e os apostadores aguardam a divulgação das seis dezenas.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo. Desse modo, o público poderá acompanhar a transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.

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O prêmio principal acumulou depois que nenhuma aposta acertou os seis números do concurso 3087, realizado na terça-feira (17). Com isso, a estimativa para esta quinta-feira chegou a R$ 40 milhões.

Os interessados em participar podem registrar as apostas até as 20h, nas casas lotéricas credenciadas ou pelos canais digitais da Caixa. O jogo simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

Números da Mega-Sena

Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Mega-Sena

A Caixa divulgará o resultado oficial da Mega-Sena após o sorteio desta quinta-feira. Assim, além das dezenas, a apuração informará a quantidade de apostas premiadas e os valores destinados aos ganhadores.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

Após a realização do concurso 3088, a Caixa divulgará a premiação oficial e a estimativa para a próxima extração. A data e o valor poderão ser incluídos nesta matéria após a confirmação.