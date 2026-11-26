A Caixa Econômica Federal realiza, nesta quinta-feira (26), o sorteio do concurso 3091 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 75 milhões. Os apostadores aguardam o resultado, que será conhecido a partir das 21h, no horário de Brasília.

O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.

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O prêmio principal acumulou após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3090, realizado na última terça-feira (24).

Quem pretende participar do sorteio desta quinta-feira pode registrar apostas até as 20h nas casas lotéricas, no site oficial ou no aplicativo Loterias Caixa.

Números da Mega-Sena

Os números da Mega-Sena ainda não foram sorteados. Assim que o concurso for realizado, os números serão atualizados nesta matéria.

Números sorteados: xx-xx-xx-xx-xx-xx.

Resultado da Mega-Sena

A Caixa divulgará o resultado oficial após a realização do sorteio. Assim, esta matéria será atualizada com as dezenas sorteadas, o número de apostas vencedoras e os valores da premiação.

Quando será o próximo sorteio da Mega-Sena?

De acordo com o calendário oficial da Caixa, o próximo sorteio da Mega-Sena, referente ao concurso 3092, está previsto para domingo (29), às 11h, no horário de Brasília.

Desse modo, a Caixa divulgará a estimativa de prêmio do próximo concurso após a apuração do resultado desta quinta-feira.