O nível do Rio Itapemirim continua subindo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e as próximas horas exigem atenção da população. Às 7h desta sexta-feira (27), o rio atingiu a marca de 2,71 metros, com alerta de impacto moderado a alto.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil, João Daroz, existe a possibilidade de transbordamento em áreas mais baixas do município, especialmente diante do volume de chuva registrado nas cabeceiras do rio.

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A preocupação está concentrada nas fortes chuvas que atingem a região do Caparaó. A expectativa é de que as águas provenientes dessas localidades cheguem ao Rio Itapemirim ao longo das próximas dez horas, contribuindo para a elevação do nível.

Diante desse cenário, a Defesa Civil orienta que moradores de áreas ribeirinhas e de regiões historicamente atingidas por inundações permaneçam atentos.

Próximas horas exigem atenção

A população deve acompanhar as atualizações sobre o nível do rio, evitar áreas alagadas e ficar atenta às orientações das autoridades.

Em caso de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193. A reportagem será atualizada conforme novas informações sobre o nível do Rio Itapemirim forem divulgadas pela Defesa Civil.