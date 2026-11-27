Rio Itapemirim sobe para 3,25 metros e previsão de mais chuva mantém Cachoeiro em alerta
Rio Itapemirim atinge 3,25 metros em Cachoeiro. Defesa Civil alerta que águas das cabeceiras devem chegar nas próximas dez horas. Há previsão de mais chuva.
O nível do Rio Itapemirim continua subindo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Às 10h desta sexta-feira (27), a Defesa Civil Municipal registrou a marca de 3,25 metros.
Às 7h, o rio estava em 2,71 metros, o que representa uma elevação de 54 centímetros em apenas três horas.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Segundo a Defesa Civil Municipal, as águas provenientes das cabeceiras, na região do Caparaó, devem chegar ao Rio Itapemirim nas próximas dez horas, podendo elevar ainda mais o nível do rio.
Além disso, a previsão de mais chuvas ao longo desta sexta-feira aumenta a preocupação com a possibilidade de transbordamento em áreas baixas do município.
A Defesa Civil orienta que moradores ribeirinhos e comerciantes permaneçam atentos e acompanhem as atualizações oficiais. A reportagem será atualizada conforme novas informações.
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