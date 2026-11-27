O nível do Rio Itapemirim continua subindo em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Às 10h desta sexta-feira (27), a Defesa Civil Municipal registrou a marca de 3,25 metros.

Às 7h, o rio estava em 2,71 metros, o que representa uma elevação de 54 centímetros em apenas três horas.

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Segundo a Defesa Civil Municipal, as águas provenientes das cabeceiras, na região do Caparaó, devem chegar ao Rio Itapemirim nas próximas dez horas, podendo elevar ainda mais o nível do rio.

Além disso, a previsão de mais chuvas ao longo desta sexta-feira aumenta a preocupação com a possibilidade de transbordamento em áreas baixas do município.

A Defesa Civil orienta que moradores ribeirinhos e comerciantes permaneçam atentos e acompanhem as atualizações oficiais. A reportagem será atualizada conforme novas informações.