Rio sobe 4,58 metros, ruas ficam alagadas e moradores são resgatados em Mimoso do Sul
Temporal atingiu bairros, distritos e comunidades rurais do município. Defesa Civil e Corpo de Bombeiros atuam no atendimento à população.
As fortes chuvas voltaram a causar transtornos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (24), o Rio Muqui do Sul registrou uma elevação de 4,58 metros, enquanto equipes de emergência atuavam no resgate de moradores isolados pelas águas.
De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, por volta de 1h da madrugada, o órgão identificou fortes chuvas em diferentes pontos do município. O temporal atingiu a sede, o distrito de Santo Antônio do Muqui e diversas comunidades rurais.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O grande volume de chuva provocou a elevação dos cursos hídricos da região, com a concentração das águas no Rio Muqui do Sul. Em Santo Antônio do Muqui, a inundação atingiu diversos imóveis.
Na sede do município, a água tomou conta de ruas e bairros. As equipes de emergência realizaram resgates de pessoas que ficaram isoladas, especialmente nos bairros Centro e Serra.
Confira os locais atingidos pelas chuvas em Mimoso do Sul
Centro
- Rua Doutor Zé Coelho dos Santos;
- Praça das Mangueiras;
- Rua Ivone Feitosa de Aguiar;
- Parte da Rua Sequeira Campos;
- Rua Espírito Santo.
Bairro Serra
- Rua Maria Josefina de Rezende;
- Rua José Astolfo;
- Rua Manuel Barreto Ramos;
- Rua Cláudio Vivas;
- Pontos adjacentes.
Região da Pratinha
- Rua Doutor Zé Monteiro da Silva;
- Travessa São Vicente de Paulo;
- Parte do loteamento Chafarez.
Bairro Vila da Penha
- Rua João José Teixeira Filho;
- Rua Isítio Cesário;
- Rua Manoel Ferreira;
- Rua Antônio Massaroni;
- Rua José Massaroni.
Alto São Sebastião e região do Centro
- Rua Vasco Coutinho;
- Outros pontos com acúmulo de água.
Deslizamentos e bloqueios na zona rural
As chuvas também provocaram deslizamentos de terra, obstruções em pontes e dificuldades de acesso na zona rural de Mimoso do Sul, especialmente nas proximidades de São Rafael.
Até a divulgação do relatório da Defesa Civil, o órgão não havia registrado vítimas nas ocorrências de deslizamento em São Rafael.
Na rodovia ES-391, que liga a sede do município ao distrito de Santo Antônio do Muqui, a queda de árvores mobilizou o Corpo de Bombeiros, que atuou na remoção dos obstáculos.
Defesa Civil mantém monitoramento
Desde o início das ocorrências, as equipes municipais trabalham no resgate de moradores, na assistência às famílias atingidas, na desobstrução de vias e pontes e na avaliação dos danos.
A operação reúne a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros Militar, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) e demais equipes da prefeitura.
A Defesa Civil de Mimoso do Sul permanece em estado de atenção e mantém o monitoramento dos níveis dos rios, das condições climáticas e das áreas de risco.
As equipes seguem mobilizadas, com prioridade para ocorrências que representam risco à vida e à segurança da população.
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