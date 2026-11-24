As fortes chuvas voltaram a causar transtornos em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Na manhã desta terça-feira (24), o Rio Muqui do Sul registrou uma elevação de 4,58 metros, enquanto equipes de emergência atuavam no resgate de moradores isolados pelas águas.

De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, por volta de 1h da madrugada, o órgão identificou fortes chuvas em diferentes pontos do município. O temporal atingiu a sede, o distrito de Santo Antônio do Muqui e diversas comunidades rurais.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

O grande volume de chuva provocou a elevação dos cursos hídricos da região, com a concentração das águas no Rio Muqui do Sul. Em Santo Antônio do Muqui, a inundação atingiu diversos imóveis.

Na sede do município, a água tomou conta de ruas e bairros. As equipes de emergência realizaram resgates de pessoas que ficaram isoladas, especialmente nos bairros Centro e Serra.

Confira os locais atingidos pelas chuvas em Mimoso do Sul

Centro

Rua Doutor Zé Coelho dos Santos;

Praça das Mangueiras;

Rua Ivone Feitosa de Aguiar;

Parte da Rua Sequeira Campos;

Rua Espírito Santo.

Bairro Serra

Rua Maria Josefina de Rezende;

Rua José Astolfo;

Rua Manuel Barreto Ramos;

Rua Cláudio Vivas;

Pontos adjacentes.

Região da Pratinha

Rua Doutor Zé Monteiro da Silva;

Travessa São Vicente de Paulo;

Parte do loteamento Chafarez.

Bairro Vila da Penha

Rua João José Teixeira Filho;

Rua Isítio Cesário;

Rua Manoel Ferreira;

Rua Antônio Massaroni;

Rua José Massaroni.

Alto São Sebastião e região do Centro

Rua Vasco Coutinho;

Outros pontos com acúmulo de água.

Deslizamentos e bloqueios na zona rural

As chuvas também provocaram deslizamentos de terra, obstruções em pontes e dificuldades de acesso na zona rural de Mimoso do Sul, especialmente nas proximidades de São Rafael.

Até a divulgação do relatório da Defesa Civil, o órgão não havia registrado vítimas nas ocorrências de deslizamento em São Rafael.

Na rodovia ES-391, que liga a sede do município ao distrito de Santo Antônio do Muqui, a queda de árvores mobilizou o Corpo de Bombeiros, que atuou na remoção dos obstáculos.

Defesa Civil mantém monitoramento

Desde o início das ocorrências, as equipes municipais trabalham no resgate de moradores, na assistência às famílias atingidas, na desobstrução de vias e pontes e na avaliação dos danos.

A operação reúne a Defesa Civil Municipal, a Defesa Civil Estadual, o Corpo de Bombeiros Militar, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES) e demais equipes da prefeitura.

A Defesa Civil de Mimoso do Sul permanece em estado de atenção e mantém o monitoramento dos níveis dos rios, das condições climáticas e das áreas de risco.

As equipes seguem mobilizadas, com prioridade para ocorrências que representam risco à vida e à segurança da população.