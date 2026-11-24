A possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes, descargas elétricas e granizo colocou Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, em alerta de risco moderado entre esta terça-feira (24) e sexta-feira (27).

A Prefeitura de Vargem Alta divulgou o comunicado com base em um boletim oficial da Defesa Civil Estadual e reforçou as orientações de segurança à população.

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Moradores de áreas próximas a rios, encostas e locais com histórico de alagamentos ou deslizamentos devem redobrar a atenção durante o período.

A Defesa Civil orienta que a população fique atenta a sinais de perigo, como rachaduras no solo, movimentação de terra, inclinação de árvores, queda de barreiras e elevação rápida do nível da água.

Atenção nas estradas

Os motoristas também devem adotar medidas de precaução. As chuvas intensas podem provocar alagamentos pontuais, pistas escorregadias, queda de galhos e redução da visibilidade, aumentando o risco de acidentes.

A principal recomendação é evitar deslocamentos desnecessários, permanecer em locais seguros e acompanhar os comunicados oficiais.

A prefeitura segue monitorando as condições meteorológicas e divulgará novas orientações caso seja necessário.

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