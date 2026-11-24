Risco de temporais coloca Vargem Alta em alerta até sexta-feira (27)
Município está sob alerta de risco moderado até sexta-feira (27). Defesa Civil orienta população a evitar deslocamentos desnecessários.
A possibilidade de chuvas intensas, ventos fortes, descargas elétricas e granizo colocou Vargem Alta, no Sul do Espírito Santo, em alerta de risco moderado entre esta terça-feira (24) e sexta-feira (27).
A Prefeitura de Vargem Alta divulgou o comunicado com base em um boletim oficial da Defesa Civil Estadual e reforçou as orientações de segurança à população.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Moradores de áreas próximas a rios, encostas e locais com histórico de alagamentos ou deslizamentos devem redobrar a atenção durante o período.
A Defesa Civil orienta que a população fique atenta a sinais de perigo, como rachaduras no solo, movimentação de terra, inclinação de árvores, queda de barreiras e elevação rápida do nível da água.
Atenção nas estradas
Os motoristas também devem adotar medidas de precaução. As chuvas intensas podem provocar alagamentos pontuais, pistas escorregadias, queda de galhos e redução da visibilidade, aumentando o risco de acidentes.
A principal recomendação é evitar deslocamentos desnecessários, permanecer em locais seguros e acompanhar os comunicados oficiais.
A prefeitura segue monitorando as condições meteorológicas e divulgará novas orientações caso seja necessário.
Telefones de emergência
- Defesa Civil: 199 ou (28) 99910-2604;
- Corpo de Bombeiros: 193.
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