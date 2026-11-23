Um deslizamento de terra e pedras provocou a interdição total de um trecho da Rodovia ES-181, em Muniz Freire, durante a madrugada desta segunda-feira (23).

De acordo com informações da Prefeitura de Muniz Freire, o material que deslizou sobre a pista bloqueou completamente a passagem de veículos. Equipes municipais e estaduais foram mobilizadas para realizar a limpeza e liberar o trânsito.

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Na manhã desta segunda-feira, equipes da Defesa Civil Municipal, da Secretaria Municipal de Obras e do Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) realizaram a retirada de terra e pedras que estavam sobre a rodovia.

Após os trabalhos de desobstrução, o trânsito foi parcialmente liberado e passou a funcionar no sistema de pare e siga, com passagem alternada de veículos.

As equipes permanecem no local para dar continuidade aos trabalhos e garantir a segurança dos motoristas que trafegam pela região.