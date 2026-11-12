Rotinas de gestão para microempreendedores: o que revisar toda semana

Imagine que é sábado à tarde em Cachoeiro de Itapemirim. A loja de roupas fecha, a gaveta do caixa está cheia e o dono anota mentalmente que a semana foi boa. Na segunda, chega o boleto do fornecedor, o aluguel vence na quarta e a sobrinha que ajuda no balcão pede o combinado do mês. Na quinta, ele descobre que o dinheiro que parecia sobrar já tinha dono. A cena se repete em padaria, salão e oficina por todo o Espírito Santo, quase sempre pelo mesmo motivo: o negócio só é olhado uma vez por mês, quando o contador manda a guia. Uma semana antes ainda daria tempo de corrigir.

O problema: o caixa que engana

Quem toca um negócio sozinho vive com informação atrasada. As vendas no cartão entram na conta dias depois e o imposto de agora se refere ao mês passado. O saldo do dia diz pouco, e o balanço mensal chega tarde. A revisão semanal existe para fechar essa distância. Em torno dela há alguns mitos.

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Mito 1: “se sobrou dinheiro no caixa, a semana foi boa”

Verdade: o caixa de sábado mistura dinheiro de três origens, a venda da semana, a reserva que já era do negócio e o que vai sair na segunda. O e-book de fluxo de caixa do Sebrae insiste em dois pontos. O primeiro é lançar entradas e saídas todos os dias, com comprovante guardado. O segundo é não misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal, tratando a retirada do dono como uma saída programada, o pró-labore, e não como o que sobrou.

Com esses dois hábitos, a revisão de sábado deixa de ser uma olhada na gaveta e vira uma conta simples. Quanto entrou de fato, quanto ainda vai cair na conta, inclusive de vendas por cartão ou pelo Mercado Pago, e quanto já está comprometido com os próximos sete dias. Quem quiser ir além pode ler sobre saúde financeira da PME em um guia mais detalhado. O essencial cabe em uma folha.

Mito 2: “MEI não precisa de controle, o contador resolve”

Falso. O microempreendedor individual é dispensado da escrituração dos livros fiscais e contábeis, e muita gente conclui que não há o que registrar. O Portal do Empreendedor diz o contrário. O Relatório Mensal de Receitas Brutas é obrigação prevista em lei, precisa ser preenchido até o dia 20 do mês seguinte às vendas e deve ser arquivado, junto com as notas fiscais de compra e venda, por no mínimo cinco anos. Ele não é entregue a nenhum órgão, mas o Fisco pode pedir.

Esse relatório é a soma das vendas do mês, e a Declaração Anual de Faturamento, a DASN-Simei, entregue até 31 de maio, é a soma dos doze relatórios. Quem anota as vendas por semana chega ao dia 20 com o trabalho pronto. Quem deixa para o fim do mês reconstrói de memória.

Há um segundo motivo para somar o faturamento semana a semana. O limite anual do MEI é de R$ 81 mil, segundo o manual de perguntas e respostas do Simples Nacional, e quem passa dele precisa comunicar o desenquadramento e paga imposto sobre o excedente. Um negócio que vende R$ 1.700 por semana estoura o teto sem perceber. Já a guia mensal, o DAS, tem valor fixo, e o atraso pode levar ao cancelamento automático do registro e comprometer benefícios previdenciários.

Mito 3: “revisar toda semana é coisa de empresa grande”

Também falso. É justamente o negócio pequeno que não tem margem para descobrir o problema tarde. A pesquisa Demografia das Empresas, do IBGE, divulgada em dezembro de 2024, acompanhou as empresas empregadoras nascidas em 2017. Depois de um ano, 76,2% continuavam ativas. Depois de cinco, 37,3%. O recorte tem um limite: cobre só empresas com empregados, e o MEI pode ter no máximo um, então o número não descreve o negócio de bairro. Mostra a direção da curva, que cai mais rápido nos primeiros anos.

Revisar a semana não exige software caro. Planilha, caderno ou aplicativo gratuito dão conta, desde que o registro seja diário e a revisão tenha hora marcada. Para quem prefere organizar tarefas no celular, vale pesquisar ferramentas de produtividade antes de escolher uma e mantê-la por três meses. Trocar de ferramenta toda semana é um jeito de não revisar nada.

A solução: a lista de uma hora

A revisão semanal rende mais que o balanço mensal porque chega quando ainda há decisão a tomar. Uma hora, sempre no mesmo horário, basta para cinco pontos.

Caixa contra extrato. O que o caderno diz que entrou bate com o que a conta mostra? Diferença pequena vira grande em três semanas.

Contas dos próximos sete dias. Aluguel, fornecedor, energia, pró-labore. Se a soma passa do que vai entrar, adiar uma compra se decide agora.

Faturamento acumulado no ano. Uma linha a mais no relatório mensal mostra a distância até o limite de R$ 81 mil.

Estoque e pedidos. O que acabou, o que encalhou, o que o cliente pediu e não tinha.

Uma pendência burocrática. Nota fiscal guardada, relatório preenchido, guia paga. Uma por semana basta.

Nada disso substitui o contador nem resolve um mês ruim. A rotina muda o momento em que o dono fica sabendo. O comerciante da cena do início descobriria na sexta, com a loja aberta, que a gaveta cheia tinha três donos, e teria o sábado inteiro para vender sabendo disso.

Fica a pergunta para quem toca um negócio no sul do estado. Em que dia da semana, e a que horas, você vai sentar para olhar os números antes que eles venham olhar você?