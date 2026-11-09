Semana de descontos! Liquida Alegre movimenta comércio com ofertas até domingo (15)

Começa nesta segunda-feira (9) o Liquida Alegre 2026, uma campanha de promoções que reúne mais de 100 estabelecimentos comerciais em Alegre, na região do Caparaó Capixaba. A iniciativa segue até domingo (15), com descontos e condições especiais para os consumidores.

A campanha busca movimentar o comércio local, atrair compradores de municípios vizinhos e fortalecer a economia da cidade. Durante os sete dias, lojas de roupas, calçados, acessórios, artigos para casa e estabelecimentos gastronômicos participam da ação.

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A Prefeitura de Alegre promove a iniciativa por meio da Secretaria Executiva de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo (Sedeit), em parceria com a Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Alegre (Acisa).

Como funciona o Liquida Alegre?

Durante a campanha, os estabelecimentos participantes oferecem promoções em diferentes produtos e serviços. Cada comerciante define os descontos, as condições de pagamento e os itens que farão parte das ofertas.

A iniciativa reúne lojas de diferentes segmentos, permitindo que os consumidores encontrem oportunidades de compras em diversos pontos da cidade.

Confira algumas lojas participantes

Entre os estabelecimentos que integram o Liquida Alegre estão A Paulistinha, Akazzo Store, Almah Fitness, Annalu, Bebê Modas, Bella Donna, Boutique Realce, Casas Bebber, Centerlar, Cléo Boutique, Hering, Leila Lingerie, Main Street, New Look, Pirulito Kids, Ponto da Moda e Trisquel Brechó.

O setor de acessórios também participa da campanha, com lojas como Belíssimas, Cida Acessórios, Divina Acessórios, La Turmalina e Nêga Biju.

Gastronomia também participa das promoções

Além do comércio de roupas e acessórios, restaurantes, lanchonetes, cafeterias e outros estabelecimentos gastronômicos integram a programação.

Entre os participantes estão Art Sushi, BBQ Carnes, Coma Bem, Doci Maria, Empório Sofia Santos, Faísca Bar e Espetaria, Garagem do Frango Assado, Jéssica Cake, MM Chicken, Sorveteria Luigi e Turini Hamburgueria.

Campanha busca fortalecer o comércio local

O Liquida Alegre também pretende incentivar os moradores a comprar no próprio município e atrair visitantes de cidades próximas.

A campanha oferece aos empresários uma oportunidade de ampliar a divulgação de produtos e serviços, enquanto os consumidores podem aproveitar condições especiais de compra.

Os interessados devem consultar diretamente os estabelecimentos participantes para conhecer os descontos, as formas de pagamento e a disponibilidade dos produtos.

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