Jovens de Cachoeiro de Itapemirim, Anchieta e outros municípios do Espírito Santo têm até esta quarta-feira (25) para disputar uma das 1.697 vagas gratuitas em cursos de aprendizagem profissional do Senai ES. As oportunidades são para o primeiro semestre de 2027 e contemplam diferentes áreas da indústria.

O processo seletivo reúne vagas em nove cidades capixabas. Além dos dois municípios do Sul do Estado, a instituição oferece cursos em Aracruz, Colatina, Linhares, São Mateus, Serra, Vila Velha e Vitória.

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As formações abrangem setores como tecnologia, logística, mecânica, elétrica e construção civil. Entre as opções estão Assistente de Logística, Eletricista de Manutenção, Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais e Programador Full Stack.

A lista também inclui Assistente de Análise de Dados, Soldador e cursos técnicos em Eletrotécnica, Mecânica, Automação Industrial e Segurança do Trabalho. Entretanto, a disponibilidade das formações varia conforme a unidade escolhida.

Quem pode disputar as vagas gratuitas do Senai?

Os interessados precisam atender aos critérios de idade e escolaridade de cada curso. A idade mínima exigida varia entre 14 e 18 anos, dependendo da formação. Além disso, o candidato deve conseguir concluir o curso antes de completar 24 anos.

Para pessoas com deficiência (PcD), o limite máximo de idade não se aplica.

As inscrições acontecem exclusivamente pela internet, no site oficial do processo seletivo do Senai ES. Cada candidato deve utilizar o próprio CPF e poderá escolher apenas uma unidade, indicando até três cursos por ordem de preferência.

Prova acontece em dezembro

O Senai aplicará uma prova presencial no dia 5 de dezembro de 2026, das 10h às 12h. A avaliação terá 40 questões de Língua Portuguesa e Matemática, conforme o nível de escolaridade exigido para cada formação.

Os participantes devem chegar ao local indicado no comprovante de inscrição com pelo menos 30 minutos de antecedência. Os portões fecharão às 9h50.

A instituição divulgará o gabarito no dia 7 de dezembro. Já a lista de classificação estará disponível em 10 de dezembro, a partir das 15h.

Cursos podem abrir portas para o mercado de trabalho

Além da qualificação técnica, o programa permite que os jovens tenham a possibilidade de conhecer a rotina das indústrias e desenvolver habilidades profissionais.

Segundo a gerente executiva de Educação SESI ES e SENAI ES, Tatiane Puiati, a aprendizagem profissional representa uma oportunidade para iniciar uma trajetória no mercado de trabalho.

Após a classificação, os candidatos poderão ser encaminhados às empresas participantes, conforme a disponibilidade de vagas e os critérios do processo seletivo.

No entanto, a aprovação não garante contratação automática. As empresas ainda realizarão as etapas admissionais necessárias.

As matrículas dos candidatos classificados e admitidos estão previstas para ocorrer entre 18 e 29 de janeiro de 2027. O início das aulas está programado para fevereiro.

Confira os principais prazos

Etapa Data Encerramento das inscrições 25 de novembro de 2026 Prova presencial 5 de dezembro, das 10h às 12h Divulgação do gabarito 7 de dezembro Resultado da classificação 10 de dezembro, a partir das 15h Matrículas 18 a 29 de janeiro de 2027 Início dos cursos A partir de 1º de fevereiro de 2027

Os interessados devem consultar o comunicado completo antes da inscrição para verificar os cursos disponíveis em cada município, os requisitos e o conteúdo das provas.

Inscrições: Acesse a página oficial do Jovem Aprendiz Senai ES.