Oportunidades

Sine abre 22 vagas de emprego no Sul do ES nesta terça-feira; confira

Painel de vagas inclui oportunidades para pedreiro, vendedor, auxiliar de saúde bucal e outras funções. Algumas não exigem experiência comprovada em carteira.

Foto: Divulgação

Quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho pode conferir as 22 vagas de emprego em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, divulgadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta terça-feira (3).

Entre os cargos disponíveis estão pedreiro, vendedor, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, gerente, técnico em eletrônica e auxiliar em saúde bucal.

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Confira as 22 vagas de emprego disponíveis no Sine de Anchieta

CargoVagas
Auxiliar de limpeza1
Bombeiro1
Vendedora3
Auxiliar em saúde bucal1
Técnico instalador e reparador de fibra óptica1
Vendedor óptico2
Operador de motopoda e motosserra2
Bombeiro hidráulico2
Pedreiro oficial7
Técnico em eletrônica1
Gerente1
Total22

Vagas de emprego em Anchieta: veja os requisitos

De acordo com o painel do Sine, a maioria das oportunidades exige ensino médio completo e experiência na função.

Entretanto, existem vagas para profissionais sem experiência registrada em carteira de trabalho, como auxiliar em saúde bucal e vendedor óptico.

Para o cargo de auxiliar de limpeza, é exigido ensino fundamental completo e experiência na função.

Já para gerente, o candidato deve estar cursando ensino superior e possuir experiência comprovada.

Algumas funções técnicas também exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, além de qualificações específicas.

Como se candidatar às vagas?

Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para obter orientações sobre o encaminhamento às oportunidades e os documentos necessários para participar dos processos seletivos.

O painel foi atualizado nesta terça-feira (3), e as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento das oportunidades.

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Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

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