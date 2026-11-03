Sine abre 22 vagas de emprego no Sul do ES nesta terça-feira; confira

Quem está procurando uma oportunidade no mercado de trabalho pode conferir as 22 vagas de emprego em Anchieta, no Sul do Espírito Santo, divulgadas pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine) nesta terça-feira (3).

Entre os cargos disponíveis estão pedreiro, vendedor, auxiliar de limpeza, bombeiro hidráulico, gerente, técnico em eletrônica e auxiliar em saúde bucal.

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Confira as 22 vagas de emprego disponíveis no Sine de Anchieta

Cargo Vagas Auxiliar de limpeza 1 Bombeiro 1 Vendedora 3 Auxiliar em saúde bucal 1 Técnico instalador e reparador de fibra óptica 1 Vendedor óptico 2 Operador de motopoda e motosserra 2 Bombeiro hidráulico 2 Pedreiro oficial 7 Técnico em eletrônica 1 Gerente 1 Total 22

Vagas de emprego em Anchieta: veja os requisitos

De acordo com o painel do Sine, a maioria das oportunidades exige ensino médio completo e experiência na função.

Entretanto, existem vagas para profissionais sem experiência registrada em carteira de trabalho, como auxiliar em saúde bucal e vendedor óptico.

Para o cargo de auxiliar de limpeza, é exigido ensino fundamental completo e experiência na função.

Já para gerente, o candidato deve estar cursando ensino superior e possuir experiência comprovada.

Algumas funções técnicas também exigem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, além de qualificações específicas.

Como se candidatar às vagas?

Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para obter orientações sobre o encaminhamento às oportunidades e os documentos necessários para participar dos processos seletivos.

O painel foi atualizado nesta terça-feira (3), e as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o preenchimento das oportunidades.