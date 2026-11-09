Sine de Anchieta abre 21 vagas de emprego nesta segunda (9); confira

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, divulgou 21 vagas de emprego nesta segunda-feira (9). As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais, incluindo comércio, serviços, manutenção e atividades operacionais.

Entre os destaques estão seis vagas para encanador, duas para bombeiro hidráulico, duas para operador de motopoda e motosserra e duas para sinaleiro. O painel também apresenta oportunidades para vendedor, auxiliar de limpeza e técnico instalador e reparador de fibra óptica.

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Os requisitos variam conforme a função. Algumas empresas exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), enquanto outras oferecem oportunidades para candidatos sem experiência anterior.

Confira as vagas de emprego em Anchieta

Cargo Vagas Encanador 6 Vendedora 3 Bombeiro hidráulico 2 Operador de motopoda e motosserra 2 Sinaleiro 2 Auxiliar de limpeza 2 Bombeiro 1 Técnico instalador e reparador de fibra óptica 1 Vendedor óptico 1 Gerente 1 Total 21

Há oportunidades sem experiência

O painel apresenta vagas para candidatos que ainda não possuem experiência profissional comprovada.

Entre elas estão uma oportunidade para vendedor óptico, que exige ensino médio completo, e uma vaga para auxiliar de limpeza, sem exigência de escolaridade ou experiência anterior.

Já os cargos de encanador, bombeiro hidráulico, sinaleiro e técnico instalador exigem experiência na função.

Para gerente, a empresa solicita experiência profissional e ensino superior em andamento.

Como se candidatar às vagas?

Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para consultar os procedimentos de candidatura e verificar os requisitos específicos de cada oportunidade.

O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o andamento dos processos seletivos e o preenchimento das oportunidades.

Por isso, os candidatos devem consultar a disponibilidade das funções antes de buscar encaminhamento para as empresas.

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