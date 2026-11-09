Sine de Anchieta abre 21 vagas de emprego nesta segunda (9); confira
Painel atualizado nesta segunda-feira (9) reúne oportunidades para encanador, vendedor, auxiliar de limpeza e outras funções, com vagas que não exigem experiência.
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, divulgou 21 vagas de emprego nesta segunda-feira (9). As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais, incluindo comércio, serviços, manutenção e atividades operacionais.
Entre os destaques estão seis vagas para encanador, duas para bombeiro hidráulico, duas para operador de motopoda e motosserra e duas para sinaleiro. O painel também apresenta oportunidades para vendedor, auxiliar de limpeza e técnico instalador e reparador de fibra óptica.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Os requisitos variam conforme a função. Algumas empresas exigem experiência comprovada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), enquanto outras oferecem oportunidades para candidatos sem experiência anterior.
Confira as vagas de emprego em Anchieta
|Cargo
|Vagas
|Encanador
|6
|Vendedora
|3
|Bombeiro hidráulico
|2
|Operador de motopoda e motosserra
|2
|Sinaleiro
|2
|Auxiliar de limpeza
|2
|Bombeiro
|1
|Técnico instalador e reparador de fibra óptica
|1
|Vendedor óptico
|1
|Gerente
|1
|Total
|21
Há oportunidades sem experiência
O painel apresenta vagas para candidatos que ainda não possuem experiência profissional comprovada.
Entre elas estão uma oportunidade para vendedor óptico, que exige ensino médio completo, e uma vaga para auxiliar de limpeza, sem exigência de escolaridade ou experiência anterior.
Já os cargos de encanador, bombeiro hidráulico, sinaleiro e técnico instalador exigem experiência na função.
Para gerente, a empresa solicita experiência profissional e ensino superior em andamento.
Como se candidatar às vagas?
Os interessados devem procurar o Sine de Anchieta para consultar os procedimentos de candidatura e verificar os requisitos específicos de cada oportunidade.
O painel informa que as vagas podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme o andamento dos processos seletivos e o preenchimento das oportunidades.
Por isso, os candidatos devem consultar a disponibilidade das funções antes de buscar encaminhamento para as empresas.
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