Sine de Cachoeiro divulga novas oportunidades para quem está em busca de emprego

O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim divulgou um painel com 99 vagas de emprego para esta quinta-feira (12). As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade, com opções para candidatos que possuem experiência e também para quem busca uma colocação sem experiência anterior.

O principal destaque é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 vagas em frigorífico. Para concorrer, os interessados precisam ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência profissional.

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O painel também apresenta oportunidades para operador de caixa, mecânico, auxiliar de logística, assistente administrativo, atendente de lanchonete, motorista de furgão e outras funções.

Entre as vagas disponíveis, algumas não exigem experiência, como agente de portaria, auxiliar de padeiro, auxiliar de manutenção hidráulica, auxiliar de limpeza e repositor de mercadorias.

Já outras funções exigem experiência comprovada em carteira de trabalho, conforme os requisitos estabelecidos pelos empregadores.

O documento também apresenta oportunidades para auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrituração fiscal, operador de ponte, auxiliar de manutenção elétrica e outras atividades.

Além disso, há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), incluindo as funções de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado.

Os candidatos devem observar as exigências de escolaridade e qualificação de cada oportunidade. O Sine informa que a disponibilidade das vagas pode sofrer alterações sem aviso prévio.