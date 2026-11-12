Sine de Cachoeiro divulga novas oportunidades para quem está em busca de emprego
Painel do Sine reúne oportunidades para diferentes níveis de escolaridade, incluindo funções que não exigem experiência profissional e vagas destinadas a pessoas com deficiência.
O Sistema Nacional de Emprego (Sine) de Cachoeiro de Itapemirim divulgou um painel com 99 vagas de emprego para esta quinta-feira (12). As oportunidades contemplam diferentes áreas profissionais e níveis de escolaridade, com opções para candidatos que possuem experiência e também para quem busca uma colocação sem experiência anterior.
O principal destaque é a função de auxiliar de linha de produção, com 30 vagas em frigorífico. Para concorrer, os interessados precisam ter ensino fundamental completo, mas não é exigida experiência profissional.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O painel também apresenta oportunidades para operador de caixa, mecânico, auxiliar de logística, assistente administrativo, atendente de lanchonete, motorista de furgão e outras funções.
Entre as vagas disponíveis, algumas não exigem experiência, como agente de portaria, auxiliar de padeiro, auxiliar de manutenção hidráulica, auxiliar de limpeza e repositor de mercadorias.
Já outras funções exigem experiência comprovada em carteira de trabalho, conforme os requisitos estabelecidos pelos empregadores.
O documento também apresenta oportunidades para auxiliar de contabilidade, auxiliar de escrituração fiscal, operador de ponte, auxiliar de manutenção elétrica e outras atividades.
Além disso, há vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), incluindo as funções de assistente administrativo e auxiliar de almoxarifado.
Os candidatos devem observar as exigências de escolaridade e qualificação de cada oportunidade. O Sine informa que a disponibilidade das vagas pode sofrer alterações sem aviso prévio.
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