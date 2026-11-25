O ator Stênio Garcia aceitou fazer um exame de DNA para saber se é pai de um homem de 34 anos. O pedido para a verificação de paternidade chegou por meio do advogado do ator, de acordo com o que a mulher de Garcia, Marilene Saade, comentou nas redes sociais.

“Se for filho mesmo, o rapaz terá direito a tudo o que o Stênio deu para as filhas. E ele quer fazer o DNA”, escreveu Marilene.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

De acordo com o jornalista Mateus Baldi, do programa Fofocalizando, exibido pelo SBT, o homem mora na Bahia e, durante todos esses anos, nunca havia procurado o ator. O que o teria feito mudar de ideia foi a morte de seu avô, que o impedia de fazer contato com Garcia. Ainda segundo Baldi, o ator teria ficado “muito tocado” ao ver a foto do suposto filho, que seria fruto de um relacionamento que Garcia teve nos anos 1990.

Recentemente, o ator também se envolveu em outra polêmica que se tornou pública. Suas duas filhas, Cássia e Gaya, reivindicam o usufruto de um apartamento dele no bairro de Ipanema, no Rio de Janeiro, e o acusam de tê-las deixado sem ter onde morar.

Garcia, de 94 anos, é um dos principais nomes da televisão brasileira. Ele atuou em novelas de sucesso, entre elas Saramandaia, Final Feliz, Corpo a Corpo, Selva de Pedra, Vamp, Que Rei Sou Eu? e Caminho das Índias, além de séries e minisséries.

Leia também: Web nota falta de interação entre Claudia Raia e Sasha na TV e recorda caso com Enzo Celulari