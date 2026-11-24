A jovem de 21 anos suspeita de envolvimento no desaparecimento do lavrador Rodrigo Salles Quintino, de 31 anos, se apresentou à Delegacia de Polícia de Castelo, no Sul do Espírito Santo, nessa segunda-feira (23).

Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), a investigada compareceu à unidade policial acompanhada de um advogado. Na ocasião, os policiais colheram seu depoimento e cumpriram o mandado de prisão expedido contra ela.

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Rodrigo está desaparecido desde 22 de março de 2026, quando foi visto pela última vez no município de Castelo.

As investigações apontaram fortes indícios da participação da jovem e de seu ex-companheiro, de 49 anos, no desaparecimento. Diante dos elementos reunidos, a Polícia Civil solicitou a prisão temporária dos dois investigados, e a Justiça autorizou a medida.

No dia 9 de outubro, os policiais prenderam o homem na localidade de Itaoca Pedra, distrito de Cachoeiro de Itapemirim. Após tomar conhecimento da prisão do ex-companheiro, a mulher fugiu e permaneceu foragida até se apresentar à polícia.

Polícia desmente informações sobre ossada

A Polícia Civil também esclareceu que são falsas as informações sobre a localização de uma suposta ossada relacionada ao desaparecimento do lavrador.

As investigações seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias do caso. Para preservar o trabalho policial, a corporação informou que não divulgará outros detalhes neste momento.