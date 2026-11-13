Tapas no rosto teriam motivado homicídio em Itapemirim; suspeito foi preso
Vítima foi encontrada morta em imóvel abandonado, com ferimentos provocados por arma branca. Polícia Civil identificou e localizou o investigado poucas horas depois.
Um desentendimento que teria terminado com dois tapas no rosto pode ter motivado o assassinato de Marcelo de Araújo, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. A Polícia Civil prendeu o suspeito poucas horas após encontrar a vítima morta em um imóvel abandonado, na madrugada de quinta-feira (12).
Segundo as investigações, Marcelo e o suspeito discutiram na noite anterior ao crime. Durante o conflito, a vítima teria dado dois tapas no rosto do homem.
Ainda conforme a Polícia Civil, o investigado teria procurado Marcelo durante a madrugada e desferido um golpe de arma branca que provocou sua morte.
Câmeras ajudaram a identificar suspeito
Após encontrar a vítima sem vida, a Equipe de Homicídios da 9ª Delegacia Regional de Itapemirim iniciou as investigações para esclarecer as circunstâncias do assassinato.
Os policiais ouviram testemunhas e analisaram imagens de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais próximos ao local do crime.
Com as informações reunidas, a equipe identificou o suspeito e conseguiu localizá-lo em sua residência, na região central do município.
Suspeito foi encaminhado ao sistema prisional
Os agentes conduziram o homem à Delegacia Regional de Itapemirim, onde a autoridade policial realizou a autuação em flagrante.
A Polícia Civil também solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Após os procedimentos, o investigado seguiu para o sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.
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