A tempestade que atingiu a região Sul do Espírito Santo, nesta segunda-feira (16), provocou deslizamentos de barrancos e queda de árvore em diferentes pontos do município de Anchieta.

As ocorrências foram registradas nas estradas de São Mateus, Itapeúna e na localidade de Boca da Baleia.

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De acordo com a Prefeitura de Anchieta, as equipes de limpeza iniciaram os trabalhos por volta das 6h desta terça-feira (17), com serviços de desobstrução e limpeza das vias para restabelecer o tráfego.

Na estrada de São Mateus, houve deslizamento de barrancos. Já em Boca da Baleia, uma árvore caiu e atingiu um trecho isolado da via.

A estrada de Itapeúna também recebeu atenção das equipes da administração municipal.

O Espírito Santo está sob alerta do INMET. Segundo o órgão, a previsão é de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo.