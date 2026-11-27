Temporal rompe açude e provoca enxurrada em Guaçuí
Zona rural concentrou os principais impactos do temporal, que também provocou um deslizamento de terra na BR-482.
O rompimento de um açude provocou uma enxurrada em Guaçuí, no Sul do Espírito Santo, após as fortes chuvas que atingiram o município na quinta-feira (26). O temporal também causou deslizamento de terra e transbordamento de ribeirão.
Segundo a Prefeitura de Guaçuí, a zona rural concentrou os principais estragos. Na BR-482, houve um deslizamento de terra no sentido de Celina.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A administração municipal também registrou ocorrências na comunidade de Santa Rita da Prata, que faz divisa com Varre-Sai, no Rio de Janeiro.
O Ribeirão Santa Catarina transbordou devido ao volume de chuva. Apesar da elevação do nível da água, a prefeitura informou que não houve inundação de ruas.
Defesa Civil monitora áreas de risco
Apesar dos estragos, o município não registrou feridos, desalojados ou desabrigados.
A Defesa Civil Municipal segue monitorando a situação e orienta a população a redobrar os cuidados, principalmente nas áreas de risco.
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