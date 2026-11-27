Trabuco é o 1º ministro confirmado para o quarto mandato de Lula
A partir de agora, ele terá o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida.
O presidente do Conselho de Administração do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi, aceitou o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para assumir o Ministério da Fazenda em seu quarto mandato. A partir de agora, ele terá o desafio de equilibrar as contas públicas e conter a trajetória de alta da dívida.
Trabuco é o primeiro ministro confirmado para o quarto mandato de Lula. A escolha indica que o presidente fará um ajuste fiscal em sua próxima gestão, o que já provoca críticas nas fileiras do PT.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O banqueiro desembarcou em Brasília no fim da tarde desta quinta-feira (26), acompanhado da mulher, Lucília Diniz, para se reunir com o presidente, no Palácio da Alvorada.
Desde o início da semana, interlocutores de Lula procuraram amigos de Trabuco para convencê-lo a aceitar o cargo, sob o argumento de que ele tinha o perfil ideal, neste momento, para ajudar o Brasil a sair da crise econômica. O presidente ofereceu o posto ao banqueiro em reunião na última segunda-feira (23), em Brasília. O encontro ocorreu fora da agenda oficial.
A partir daí, após o dólar rondar o patamar de R$ 6 com a descrença do mercado no ajuste fiscal de Lula, houve melhora de humor por parte dos agentes financeiros. Nesta quinta-feira, o índice Ibovespa chegou a subir mais de 6%, enquanto a moeda americana recuou para R$ 5,74.
Desde que Lula venceu as eleições, em outubro, o mercado torcia por um nome na Fazenda que desse credibilidade à economia, sobretudo na área fiscal, a fim de conter gastos e estabilizar a trajetória da dívida pública.
Na quarta-feira, Trabuco participou de sessão solene na Câmara dos Deputados em homenagem a Amador Aguiar, fundador do Bradesco, e, quando indagado sobre o assunto, desconversou.
O Estadão apurou que, há cerca de dez dias, Trabuco também teve uma conversa reservada com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad, em São Paulo. Além disso, na semana passada, ele foi à sede do PT, em Brasília, onde se encontrou com o presidente do partido, Edinho Silva, e com o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Olavo Noleto. No dia 18, Trabuco esteve com o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante.
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