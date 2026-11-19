Uma tentativa de fuga para um imóvel abandonado terminou com a prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas na noite de quarta-feira (18), em Guaçuí, no Caparaó capixaba. Durante a ocorrência, o homem ainda entrou em luta corporal com policiais militares e precisou ser contido com apoio de outras equipes.

A prisão aconteceu no bairro São Miguel, conhecido como Lagoa, durante patrulhamento preventivo realizado por militares do Radiopatrulhamento Ostensivo de Reforço (ROR), do 3º Batalhão da Polícia Militar.

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Segundo a PM, os agentes perceberam a atitude suspeita de um homem que, ao notar a presença da viatura, tentou escapar em direção a um imóvel abandonado.

Os policiais acompanharam o suspeito e conseguiram abordá-lo. Durante a revista pessoal, encontraram dois pinos de cocaína e R$ 10 em dinheiro.

Polícia encontra drogas em imóvel abandonado

Após a abordagem, os militares realizaram buscas no imóvel onde o homem havia tentado se esconder.

No local, encontraram uma sacola com diferentes tipos de entorpecentes. Ao todo, a ocorrência resultou na apreensão de 23 pinos de cocaína, dez papelotes de cocaína, 43 buchas de maconha, cinco papelotes de haxixe e um papelote de crack.

O material foi recolhido pelas equipes policiais.

Suspeito resistiu à prisão e entrou em luta corporal com policiais

Ao receber voz de prisão, o homem reagiu à abordagem e entrou em luta corporal com os militares.

Diante da resistência, os policiais solicitaram reforço de outras equipes para conseguir conter o suspeito.

Ainda segundo a Polícia Militar, durante a ocorrência, o homem afirmou que comercializava drogas para outra pessoa, identificada apenas como um indivíduo conhecido.

A PM não divulgou a identidade dessa pessoa.

Homem foi levado para delegacia de Alegre

Após a prisão, os militares encaminharam o suspeito à 6ª Delegacia Regional de Alegre, junto com as drogas e o dinheiro apreendidos.

O caso foi apresentado à Polícia Civil para a adoção das medidas legais cabíveis.