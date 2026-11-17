Uma bebê de apenas 1 ano e dois meses morreu após sofrer um ataque de um cachorro da raça rottweiler, no domingo (15), em Echaporã, no interior de São Paulo. A tragédia aconteceu no quintal da residência da avó paterna da criança, onde familiares estavam reunidos.

De acordo com o depoimento do pai à polícia, o animal avançou contra Helena Alves Diniz e provocou ferimentos na região da cabeça.

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Ao perceber o ataque, o pai tentou socorrer a filha. A família levou a menina ao pronto atendimento do município, mas ela chegou à unidade sem sinais vitais. A equipe médica confirmou a morte.

Polícia investiga circunstâncias do ataque

Após a ocorrência, a Polícia Civil realizou uma perícia na residência onde aconteceu o ataque. As autoridades também solicitaram um exame necroscópico para auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.

O cachorro foi encontrado morto no imóvel. As informações divulgadas não esclarecem as circunstâncias da morte do animal.

A polícia registrou o caso como morte suspeita, com indicação de morte acidental, no Plantão da Delegacia Seccional de Marília.

A Delegacia de Polícia de Echaporã assumiu a investigação e ficará responsável por esclarecer as circunstâncias do ataque.

Prefeitura manifesta pesar

A Prefeitura de Echaporã publicou uma nota de pesar nas redes sociais após a morte de Helena Alves Diniz.

Na manifestação, a administração municipal prestou solidariedade aos pais, familiares e amigos da criança.

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