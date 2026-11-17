Tragédia! Bebê morre após ser atacado por rottweiler na casa da avó
Criança estava no quintal da casa da avó paterna, no interior de São Paulo, quando sofreu o ataque. Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.
Uma bebê de apenas 1 ano e dois meses morreu após sofrer um ataque de um cachorro da raça rottweiler, no domingo (15), em Echaporã, no interior de São Paulo. A tragédia aconteceu no quintal da residência da avó paterna da criança, onde familiares estavam reunidos.
De acordo com o depoimento do pai à polícia, o animal avançou contra Helena Alves Diniz e provocou ferimentos na região da cabeça.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Ao perceber o ataque, o pai tentou socorrer a filha. A família levou a menina ao pronto atendimento do município, mas ela chegou à unidade sem sinais vitais. A equipe médica confirmou a morte.
Polícia investiga circunstâncias do ataque
Após a ocorrência, a Polícia Civil realizou uma perícia na residência onde aconteceu o ataque. As autoridades também solicitaram um exame necroscópico para auxiliar na apuração das circunstâncias da morte.
O cachorro foi encontrado morto no imóvel. As informações divulgadas não esclarecem as circunstâncias da morte do animal.
A polícia registrou o caso como morte suspeita, com indicação de morte acidental, no Plantão da Delegacia Seccional de Marília.
A Delegacia de Polícia de Echaporã assumiu a investigação e ficará responsável por esclarecer as circunstâncias do ataque.
Prefeitura manifesta pesar
A Prefeitura de Echaporã publicou uma nota de pesar nas redes sociais após a morte de Helena Alves Diniz.
Na manifestação, a administração municipal prestou solidariedade aos pais, familiares e amigos da criança.
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