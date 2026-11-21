Três crianças ficaram feridas após uma colisão entre uma bicicleta e um carro, na noite da última quinta-feira (19), em Cachoeiro de Itapemirim. Elas foram socorridas pelo motorista do veículo e encaminhadas ao Hospital Infantil, no bairro Aquidaban.

Durante o atendimento médico, as crianças relataram que os pais não estavam em casa e que haviam saído para brincar de bicicleta na rua quando ocorreu a colisão.

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O motorista prestou socorro às vítimas e as levou ao hospital mais próximo. A equipe da unidade acionou o Conselho Tutelar para acompanhar o caso.

A Guarda Civil Municioal foi até o hospital para prestar apoio à conselheira tutelar responsável pelo atendimento. Após os procedimentos médicos, as três crianças ficaram sob os cuidados do Conselho Tutelar, uma vez que os responsáveis legais ainda não haviam sido localizados naquele momento.

A ocorrência foi registrada como abandono de incapaz.