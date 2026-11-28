Três dias de festa: Fecap divulga atrações musicais em São José do Calçado
Feira Capixaba de Negócios acontece entre os dias 11 e 13 de dezembro, com seis atrações musicais, gastronomia e empreendedorismo.
Seis atrações musicais vão movimentar São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, entre os dias 11 e 13 de dezembro. A Feira Capixaba de Negócios (Fecap) contará com três dias de shows, gastronomia e empreendedorismo, no Parque de Exposição Divinéia.
A programação musical começa na sexta-feira (11), com apresentações de Diceu Amil e Pedro e Júnior. No sábado (12), Mayara Barbosa e a dupla Pedro Otávio e Thiago sobem ao palco.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Já no domingo (13), último dia do evento, a programação contará com shows de Leones e Pedro e Luan. Nos três dias, as apresentações musicais terão início às 20h.
Além do entretenimento, a Fecap tem como objetivo fomentar a economia local, valorizar os pequenos negócios e proporcionar um ambiente de integração cultural e comercial.
A feira também abrirá espaço para empreendedores apresentarem seus produtos e serviços, enquanto a gastronomia complementará as opções de lazer para moradores e visitantes.
Realizado na reta final de 2026, o evento integra a agenda de atrações de dezembro no Sul capixaba.
Confira a programação completa da Fecap 2026
Sexta-feira (11/12)
- 20h – Diceu Amil
- 22h30 – Pedro e Júnior
Sábado (12/12)
- 20h – Mayara Barbosa
- 22h30 – Pedro Otávio e Thiago
Domingo (13/12)
- 20h – Leones
- 22h30 – Pedro e Luan
Serviço
Evento: Feira Capixaba de Negócios (Fecap 2026)
Data: 11, 12 e 13 de dezembro
Local: Parque de Exposição Divinéia
Endereço: Rua Domingos Martins, São José do Calçado (ES)
Atrações: Shows, gastronomia e empreendedorismo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726