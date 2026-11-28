Seis atrações musicais vão movimentar São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, entre os dias 11 e 13 de dezembro. A Feira Capixaba de Negócios (Fecap) contará com três dias de shows, gastronomia e empreendedorismo, no Parque de Exposição Divinéia.

A programação musical começa na sexta-feira (11), com apresentações de Diceu Amil e Pedro e Júnior. No sábado (12), Mayara Barbosa e a dupla Pedro Otávio e Thiago sobem ao palco.

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Já no domingo (13), último dia do evento, a programação contará com shows de Leones e Pedro e Luan. Nos três dias, as apresentações musicais terão início às 20h.

Além do entretenimento, a Fecap tem como objetivo fomentar a economia local, valorizar os pequenos negócios e proporcionar um ambiente de integração cultural e comercial.

A feira também abrirá espaço para empreendedores apresentarem seus produtos e serviços, enquanto a gastronomia complementará as opções de lazer para moradores e visitantes.

Realizado na reta final de 2026, o evento integra a agenda de atrações de dezembro no Sul capixaba.

Confira a programação completa da Fecap 2026

Sexta-feira (11/12)

20h – Diceu Amil

22h30 – Pedro e Júnior

Sábado (12/12)

20h – Mayara Barbosa

22h30 – Pedro Otávio e Thiago

Domingo (13/12)

20h – Leones

22h30 – Pedro e Luan

Serviço

Evento: Feira Capixaba de Negócios (Fecap 2026)

Data: 11, 12 e 13 de dezembro

Local: Parque de Exposição Divinéia

Endereço: Rua Domingos Martins, São José do Calçado (ES)

Atrações: Shows, gastronomia e empreendedorismo.