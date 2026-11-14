Último dia do Liquida Alegre tem descontos em mais de 250 lojas

Quem ainda não aproveitou as ofertas do Liquida Alegre tem até este sábado (14) para encontrar produtos com descontos em mais de 250 estabelecimentos do município, no Sul do Espírito Santo. A campanha chega ao último dia após movimentar o comércio, atrair consumidores e registrar avaliações positivas dos lojistas participantes.

A iniciativa, realizada pela Prefeitura de Alegre, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo, reúne lojas de diferentes segmentos e busca incentivar os moradores a comprar no próprio município, fortalecendo a economia local.

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Além de oferecer preços especiais, o Liquida Alegre chega em um momento estratégico para os consumidores que desejam antecipar as compras de Natal e aproveitar condições diferenciadas antes das festas de fim de ano.

Comércio de Alegre registra aumento nas vendas

A primeira edição da campanha superou as expectativas dos comerciantes participantes. Segundo a Prefeitura, os lojistas relataram aumento no movimento das lojas e crescimento nas vendas durante os dias de promoção.

Um dos empresários destacou que a ação ajudou a atrair novos clientes e impulsionou não apenas a comercialização dos produtos anunciados na campanha, mas também de novidades disponíveis nos estabelecimentos.

O prefeito Nirro ressaltou que o Liquida Alegre foi planejado para criar oportunidades tanto para os consumidores quanto para os empresários do município.

A chuva registrada durante a semana não impediu os resultados positivos. De acordo com a administração municipal, os comerciantes fizeram avaliações favoráveis sobre a movimentação e o desempenho da campanha.

Última oportunidade para aproveitar as ofertas

Com mais de 250 estabelecimentos participantes, o Liquida Alegre termina neste sábado (14). A orientação é que os consumidores aproveitem o último dia para pesquisar preços, conferir as promoções e antecipar as compras de Natal.

Além de garantir economia para os clientes, a campanha busca fortalecer os empreendedores de Alegre e incentivar a circulação de recursos dentro do próprio município.