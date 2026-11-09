Valor da Mega da Virada chama atenção e sorteio muda de data; confira

A Mega da Virada 2026 terá uma mudança importante no calendário e poderá pagar um prêmio superior a R$ 1 bilhão. A Caixa Econômica Federal confirmou que o sorteio do concurso especial 3100 acontecerá em 1º de janeiro de 2027, às 11h, no horário de Brasília, e não em 31 de dezembro, como tradicionalmente ocorria.

A 18ª edição da Mega da Virada já está com as apostas abertas desde 3 de novembro. Os interessados poderão registrar seus jogos até as 22h do dia 31 de dezembro de 2026. A Caixa realizará o sorteio no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo.

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Mega da Virada 2026: prêmio pode ultrapassar R$ 1 bilhão

Segundo a Caixa, o prêmio estimado para a edição de 2026 supera R$ 1 bilhão. No entanto, a instituição ainda não definiu o valor final, que dependerá da arrecadação do concurso especial. A estimativa poderá sofrer alterações até o encerramento das apostas.

A expectativa de uma premiação bilionária ocorre após o resultado histórico de 2025. Na edição anterior, seis apostas dividiram aproximadamente R$ 1,09 bilhão, o maior prêmio já pago pela Mega da Virada. Cada jogo vencedor recebeu mais de R$ 181,8 milhões.

Mega da Virada não acumula; entenda as regras

Diferentemente dos concursos regulares da Mega-Sena, a Mega da Virada não acumula o prêmio principal para outro sorteio. Caso nenhum apostador acerte as seis dezenas, o valor destinado à faixa principal será distribuído entre os ganhadores da quina, com cinco acertos.

Se também não houver apostas vencedoras com cinco números, o prêmio passará para os acertadores da quadra. Segundo as regras da Caixa, do valor destinado às faixas de premiação, 90% correspondem à sena, 5% à quina e 5% à quadra.

Como apostar na Mega da Virada 2026?

Para participar, o jogador deve escolher de seis a 20 números entre as 60 dezenas disponíveis. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. Os interessados podem apostar nas casas lotéricas credenciadas, no site oficial das Loterias Caixa, no aplicativo da instituição ou pelo Internet Banking Caixa, disponível para correntistas.

Os apostadores também podem participar por meio de bolões, que permitem dividir o custo das apostas e eventuais prêmios entre os participantes. O prazo para registrar os jogos termina às 22h de 31 de dezembro, enquanto o sorteio está marcado para a manhã do primeiro dia de 2027.