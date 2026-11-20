VÍDEO | Acidente grave entre moto e caminhão deixa uma pessoa morta e outra ferida em Cachoeiro
Colisão foi registrada na Rua Bernardo Horta nesta sexta-feira (20); uma pessoa morreu e outra ficou ferida.
Um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão deixou uma pessoa morta e outra ferida na Rua Bernardo Horta, em Cachoeiro de Itapemirim, na tarde desta sexta-feira (20).
De acordo com as informações, a motocicleta seguia em alta velocidade quando colidiu com o caminhão. Uma pessoa morreu no local, enquanto a outra sofreu vários ferimentos graves pelo corpo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para prestar os primeiros socorros. A Polícia Militar e a Polícia Científica também foram acionadas.
Até o momento, não há informações confirmadas sobre a identidade das vítimas, as circunstâncias do acidente ou o estado de saúde da pessoa ferida.
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