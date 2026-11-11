Segurança

VÍDEO | Colisão entre caminhões causa interdição parcial da BR-101, em Rio Novo do Sul

Colisão aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (11), em Rio Novo do Sul. Motoristas relataram uma possível ultrapassagem irregular antes do acidente.

acidente rio novo
Foto: aquinoticias.com

Uma colisão envolvendo pelo menos dois caminhões provocou a interdição parcial da BR-101, em Rio Novo do Sul, no início da tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com relatos de motoristas que presenciaram o acidente, um dos veículos teria realizado uma ultrapassagem irregular momentos antes da colisão. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas oficialmente.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp!

Com o impacto, parte da carga de um dos caminhões, composta por materiais de limpeza e produtos de higiene íntima, ficou espalhada pela pista.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre a previsão de liberação total da rodovia.

Você no aquinoticias.com

Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726

Estudante de jornalismo pela Unidade Estácio, atua na parte de segurança do portal AQUINOTICIAS.COM. Apaixonada pela área, trabalhou pela primeira vez como estagiária de jornalista aos 18 anos e nunca mais cogitou outro caminho.

Assuntos:

AcidentesRio Novo do Sul

2026 © Aqui Notícias - 50.269.814/0001-02

Desenvolvido por

Usamos cookies para melhorar sua experiência. Detalhes