VÍDEO | Colisão entre caminhões causa interdição parcial da BR-101, em Rio Novo do Sul
Colisão aconteceu no início da tarde desta quarta-feira (11), em Rio Novo do Sul. Motoristas relataram uma possível ultrapassagem irregular antes do acidente.
Uma colisão envolvendo pelo menos dois caminhões provocou a interdição parcial da BR-101, em Rio Novo do Sul, no início da tarde desta quarta-feira (11).
De acordo com relatos de motoristas que presenciaram o acidente, um dos veículos teria realizado uma ultrapassagem irregular momentos antes da colisão. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas oficialmente.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Com o impacto, parte da carga de um dos caminhões, composta por materiais de limpeza e produtos de higiene íntima, ficou espalhada pela pista.
Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre a previsão de liberação total da rodovia.
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