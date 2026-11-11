VÍDEO | Colisão entre caminhões causa interdição parcial da BR-101, em Rio Novo do Sul

Uma colisão envolvendo pelo menos dois caminhões provocou a interdição parcial da BR-101, em Rio Novo do Sul, no início da tarde desta quarta-feira (11).

De acordo com relatos de motoristas que presenciaram o acidente, um dos veículos teria realizado uma ultrapassagem irregular momentos antes da colisão. No entanto, as circunstâncias do acidente ainda não foram confirmadas oficialmente.

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Com o impacto, parte da carga de um dos caminhões, composta por materiais de limpeza e produtos de higiene íntima, ficou espalhada pela pista.

Até o momento, não há informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nem sobre a previsão de liberação total da rodovia.