VÍDEO | Embarcação de Itaipava naufraga e pescadores são resgatados com vida

Uma embarcação de Itaipava, distrito de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, naufragou, mas os pescadores que estavam a bordo conseguiram sobreviver. Segundo informações preliminares, todos os tripulantes foram resgatados com vida.

Apesar do susto, o naufrágio não teria deixado vítimas fatais. Ainda não há informações sobre a quantidade de pescadores envolvidos, as circunstâncias do acidente ou o local exato onde a embarcação afundou.

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Também não foram divulgados detalhes sobre como aconteceu o resgate e se algum dos tripulantes precisou de atendimento médico.

As causas do naufrágio ainda são desconhecidas. Novas informações poderão esclarecer o que provocou o acidente.