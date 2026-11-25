VÍDEO | Imagens aéreas impressionam e mostram Mimoso do Sul após enchente
Registros feitos pelo Notaer revelam a dimensão da enchente que deixou cerca de 500 pessoas desabrigadas no município.
Imagens aéreas feitas pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) mostram como ficou Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, após a enchente que atingiu o município.
O nível do rio subiu 4,58 metros e cerca de 500 pessoas ficaram desabrigadas. Os registros feitos do alto revelam a dimensão dos impactos provocados pelas fortes chuvas e o cenário enfrentado pelos moradores.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A enchente também comprometeu o acesso por vias terrestres em diferentes localidades do município e distritos vizinhos.
Diante da situação, a Defesa Civil acionou o Notaer para realizar o transporte aéreo de pacientes que precisavam dar continuidade a tratamentos de saúde.
Ao todo, a equipe transportou três pessoas. Duas necessitavam realizar sessões de hemodiálise e uma precisava continuar o tratamento de radioterapia.
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