VÍDEO | Motociclista morre após moto parar embaixo de caminhão em Vargem Alta
Motociclista morre após colisão com caminhão na ES-164. Motorista não tinha CNH, e veículos apresentavam irregularidades no licenciamento.
Um motociclista morreu após se envolver em um acidente com um caminhão na Rodovia ES-164, na região de São José de Fruteiras, em Vargem Alta, nesta quarta-feira (11). A motocicleta ficou presa embaixo do veículo de carga, e a vítima chegou a ser socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.
Segundo informações registradas pela Polícia Militar, o acidente aconteceu quando o caminhão realizava uma conversão à esquerda para acessar uma oficina mecânica. Nesse momento, o motociclista teria iniciado uma ultrapassagem em um trecho sinalizado com faixa contínua, onde a manobra é proibida.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
Durante a tentativa de ultrapassagem, a motocicleta atingiu a lateral do caminhão. Com o impacto, o motociclista foi parar debaixo do veículo.
Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já havia sido encaminhada ao hospital por uma equipe do Samu. Posteriormente, a guarnição recebeu a informação de que o motociclista havia morrido na unidade hospitalar.
Durante o atendimento da ocorrência, os policiais constataram que o motorista do caminhão não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).
O condutor relatou que prestou os primeiros socorros ao motociclista, com a ajuda de pessoas que estavam no local.
Ele também foi submetido ao teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.
O proprietário do caminhão compareceu ao local e informou aos policiais que trabalha com madeira e que o motorista o auxilia nas atividades. Segundo o relato, o veículo estava sendo levado a uma oficina para calibrar os pneus.
Durante as consultas aos sistemas de trânsito, a Polícia Militar identificou pendências no licenciamento tanto do caminhão quanto da motocicleta.
A moto foi removida por um guincho e encaminhada ao pátio credenciado ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
Já o caminhão permaneceu estacionado nas dependências de uma borracharia, às margens da ES-164, devido à impossibilidade de remoção naquele momento.
A perícia técnica chegou a ser acionada, mas, conforme o registro policial, não compareceu ao local porque a morte da vítima ocorreu no hospital.
O motorista e o proprietário do caminhão foram encaminhados à 7ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Cachoeiro de Itapemirim para os procedimentos cabíveis. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
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