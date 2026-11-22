VÍDEO | Motorista sem CNH invade contramão e bate de frente com caminhonete em Alegre
Acidente aconteceu na noite de sábado (21), na localidade de Volta Fria; segundo relato à PM, carro teria invadido a contramão.
Uma pessoa ficou ferida em um acidente entre uma caminhonete Chevrolet S10 e um GM/Vectra, na noite de sábado (21), na BR-482, na zona rural de Alegre.
De acordo com a Polícia Militar, equipes passavam pelo trecho quando avistaram o acidente e iniciaram os primeiros atendimentos.Receba as principais notícias no seu WhatsApp!
A condutora da caminhonete contou aos militares que o motorista do outro veículo teria invadido a contramão, causando a colisão frontal.
O condutor do carro, de 56 anos, recebia atendimento médico dentro de uma ambulância do Samu quando os policiais realizaram consultas aos sistemas. Na verificação, não foi localizada Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em nome dele.
Como não havia outro motorista habilitado para assumir o veículo, o Vectra foi removido por um guincho credenciado ao Detran.
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