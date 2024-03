Em comemoração ao mês da mulher, um grupo de voluntarias em Muniz Freire, irá realizar um chá beneficente em prol da pediatria da Santa Casa do município.

Na oportunidade serão realizadas palestras, sorteios de brindes, música ao vivo e um delicioso chá.

Para participar do chá beneficente, está sendo cobrado um valor de R$ 30,00, que será revertido para a pediatria da Santa Casa de Misericórdia Jesus Maria José.

O evento ocorrerá no dia 24 de março, às 15:30 horas, no salão da liga Católica.

