2ª edição do Pedra Azul Beer já tem data marcada

A segunda edição do Festival Pedra Azul Beer, o Festival de Cerveja Artesanal de Pedra Azul, acontecerá durante o feriado de Corpus Christi, de 30 de maio a 1º de junho, no Centro de Eventos Morangão, em Pedra Azul (Domingos Martins). Este ano, o festival contará com a participação das cervejarias Azzurra, Ronchi Beer, Barba Ruiva, Trarko, Pedra Azul e Bello Monti, essas duas a novidade da edição.

Além de oferecer uma vasta seleção de cervejas artesanais de alta qualidade, o Pedra Azul Beer apresentará uma programação diversificada para entreter os visitantes. A abertura dos portões está marcada para as 18h nos três dias do evento, seguida por apresentações culturais e shows com DJs e atrações musicais locais. A programação oficial será divulgada em breve.

Durante o dia, os portões do Morangão abrirão às 10h, com uma variedade de atividades, incluindo aulas show, apresentações culturais e mais shows musicais para animar o público.

O Pedra Azul Beer não fica restrito às cervejas excepcionais, mas também explora o melhor da gastronomia regional. Os participantes terão a oportunidade de experimentar pratos deliciosos que harmonizam perfeitamente com as diferentes cervejas disponíveis. Além disso, o festival oferecerá uma rica programação artístico-cultural, destacando as tradições locais e enriquecendo a experiência dos visitantes.

