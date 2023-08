A disputa pela Prefeitura de Salvador

Por Leandro Mazzini

Racha baiano

O PT, que reina há 20 anos no Governo da Bahia, tem a chance de conquistar a Prefeitura de Salvador – com apoio do cabo eleitoral Lula da Silva – e, segundo petistas locais, eliminar de vez o Carlismo, em baixa desde que ACM Neto topou fundir o DEM com o PSL no União Brasil e sumiu do cenário nacional. Mas os dois caciques do petismo atualmente, Jaques Wagner e Rui Costa, decidiram se desentender sobre a indicação para o candidato a prefeito. Cada um já tem seu apadrinhado com nome guardado a sete chaves. E ambos querem o apoio do MDB municipal. Os orixás de Salvador terão trabalho. Salvador figura entre os cinco maiores colégios eleitorais do Brasil e tem peso nas votações das eleições presidenciais.

Mais penduricalho

Manifesto elaborado pela Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra) a ser enviado a parlamentares e ao Governo no 2º semestre pede a aprovação da emenda constitucional, em votação no Senado, que restabelece o adicional por tempo de serviço para toda a magistratura. Pela proposta, os aposentados também terão direito. O salário inicial de juiz é cerca de R$ 20 mil.

Praia sem toga

Um ex-ministro do STF comprou, em 2020, exclusivo terreno de R$ 3 milhões na Vila do Hotel Fasano Trancoso, no Sul da Bahia. E agora vai curtir a aposentadoria à beira mar. Mas não sai da terra natal.

Brasiiiillll

A expressão “Vira-lata Caramelo” está na fila para ser oficializada como Manifestação Cultural Imaterial do Brasil. O PL 1897/23 é do deputado federal Felipe Becari (União-SP). Dados da DogHero apontam para 1,9 milhão de sem-raças no País.

Guilhotina

O Instituto Ibero-Americano da Empresa e Associação dos Familiares de Vítimas da Tragédia do Rompimento da Barragem Mina Córrego do Feijão solicitaram a gestores dos fundos Dynamo, Verde Asset e Bogari – investidores da Vibra Energia (ex-BR Distribuidora) – a destituição de Fábio Schvartsman do cargo de conselheiro da empresa por ser réu no processo que julga a responsabilidade da Vale S/A.

2ª CAJU

A curadora jornalista Joana Savaglia promove de 4 a 7 de setembro a 2ª edição da Caraíva Juvenil (CAJU), a festa literária com temática indígena na vila praiana. Tem tudo para, com o tempo, se tornar uma festa da importância da FLIP de Paraty. Este ano, os escritores Daniel Munduruku e Ailton Krenak já confirmaram presença.

ESPLANADEIRA

