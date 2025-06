A liderança de Euclério Sampaio diante do ato pró-Ferraço

A noite de segunda-feira (9), em Cariacica, pode ter representado mais que uma declaração de apoio: foi uma demonstração de força política com impacto direto no tabuleiro de 2026. O prefeito Euclério Sampaio (MDB) reuniu quase seis mil pessoas em uma casa de shows do município para anunciar, de forma pública e enfática, seu apoio à pré-candidatura do vice-governador Ricardo Ferraço ao Palácio Anchieta.

Não foi apenas o número expressivo de presentes que chamou atenção, mas o peso simbólico do gesto. Com um discurso afinado ao projeto de continuidade do governador Renato Casagrande, Euclério não apenas aderiu ao movimento, mas se projetou como um dos principais articuladores políticos da Grande Vitória. Entre os prefeitos da Região Metropolitana, ele agora se destaca como peça-chave na costura da base aliada rumo às eleições de 2026.

O evento teve o formato de comício, o tom de campanha e a moldura de um lançamento não oficial. O conteúdo, no entanto, foi nitidamente calculado: em meio a lideranças políticas de diversos partidos, incluindo deputados federais, estaduais e prefeitos da região, Euclério ancorou seu apoio em resultados administrativos e na convergência entre Cariacica e o atual governo estadual.

“O Espírito Santo vive um novo momento, e com Ricardo vamos continuar e avançar”, disse o prefeito, em um discurso que reforçou sua aliança com o Executivo estadual e seu compromisso com a agenda de desenvolvimento iniciada por Casagrande. A fala foi recebida com entusiasmo por aliados e marcou o tom de unidade desejado por Ferraço.

O vice-governador, por sua vez, manteve sua linha de discurso em favor da continuidade, rejeitando radicalismos e ideologizações. “Quem planeja tem futuro. O nosso planejamento é dar continuidade à obra do nosso governador Renato Casagrande”, afirmou Ferraço, em sintonia com o que as pesquisas mais recentes indicam: alto índice de aprovação da gestão atual e baixa tolerância a discursos extremados.

Mais do que um evento político, a movimentação em Cariacica revelou o capital político de Euclério Sampaio. Ao atrair figuras como Messias Donato (Republicanos), Gilson Daniel (Podemos), Marcelo Santos (União), Denninho, Mazinho dos Anjos, Janete de Sá (PSB), José Esmeraldo (PDT), Allan Ferreira e Xambinho (Podemos), além do prefeito de Viana, Wanderson Bueno, o chefe do Executivo cariaciquense se consolidou como um catalisador de apoios e alianças.

No MDB, partido que abriga tanto Euclério quanto Ricardo Ferraço, o gesto também serve como termômetro interno. Ao liderar uma mobilização desse porte, o prefeito de Cariacica sinaliza que não apenas seguirá no jogo, mas será um dos jogadores centrais nas próximas etapas da construção da candidatura governista.

Enquanto a corrida de 2026 ainda engatinha, Cariacica deu o primeiro sprint….

Foto: Reprodução | Redes Sociais

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM