A matemática da representatividade: por que o voto útil de Linhares aponta para Franco Fiorot

O peso econômico de Linhares precisa se refletir também na política. A maior cidade do Norte capixaba já é a quinta economia do Espírito Santo, mas ainda precisa garantir um deputado estadual que leve à Assembleia as discussões sobre orçamento, emendas e investimentos que afetam diretamente a vida de quem mora na cidade. Depois de renovar sua gestão municipal, Linhares chega a este domingo com a chance de ampliar sua representatividade e dar continuidade a avanços importantes. Para isso, precisa repetir a união que garantiu seu representante em 2022 e evitar o que pode deixá-la sem voz no estado: a divisão de votos entre vários nomes de casa e a saída de votos para candidatos de fora.

Em Linhares, ainda há um grande potencial a ser aproveitado: em 2022, mais de 46% dos votos para deputado estadual na cidade, o equivalente a mais de 37 mil votos, foram para candidatos de fora, sem compromisso direto com o município. Se ao menos parte desse volume permanecer em casa, Linhares amplia muito suas chances de eleger quem a represente na Assembleia.

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Nos últimos dias, esse movimento de voto útil de representatividade ganhou um nome: Franco Fiorot. Vice-prefeito e candidato com o slogan “Da nossa terra, do lado da gente”, Franco representa a atual gestão municipal, tem capilaridade regional e mobiliza lideranças de diversos segmentos. Linhares tem várias candidaturas locais, mas analistas políticos e presidentes partidários convergem na avaliação de que apenas uma reúne condições concretas de vitória. Os fatores que sustentam esse favoritismo são objetivos.

O primeiro é a força da chapa. O Podemos, partido de Franco, tem 32 candidaturas registradas, cinco deputados com mandato e uma ampla base de vereadores e lideranças em todo o estado. A legenda é apontada como uma das capazes de eleger cinco deputados. Entre os linharenses do partido, que são Franco Fiorot, Alysson Reis e Roninho, é Franco quem concentra a maior adesão de lideranças e segmentos. Ele tem o apoio do prefeito Lucas Scaramussa, do vice-prefeito de Jaguaré, de cinco vereadores de Linhares, dos ex-deputados Atayde Armani e Luiz Durão, de vereadores e secretários dos municípios vizinhos e de associações e instituições do agronegócio, do comércio e da indústria. Esse respaldo se explica, em grande parte, por sua trajetória como secretário de Agricultura, secretário de Desenvolvimento e presidente do Incaper.

Essa experiência acumulada, somada à união de lideranças, permite uma comparação objetiva. Franco hoje reúne mais apoios do que a própria campanha de Lucas Scaramussa a deputado em 2022, quando o atual prefeito obteve mais de 26 mil votos. Se repetir esse desempenho, Franco passa a disputar as primeiras vagas do Podemos. Na eleição passada, Xambinho obteve 20 mil votos e Gandini, 16 mil, enquanto Madureira, Zé Preto e Allan Ferreira ficaram na casa dos 15 mil, todos hoje companheiros de chapa de Franco. Essa comparação, porém, só se confirma se a cidade repetir ou ampliar a união que elegeu Lucas como deputado da cidade e da região.

O voto útil também tem pesado sobre candidaturas linharenses de outros partidos. Marcos Garcia, do Republicanos, enfrenta um desafio considerável. Em sua última candidatura a deputado estadual, obteve menos de 14 mil votos. Agora precisará superar colegas de chapa que historicamente tiveram votações maiores para o cargo e mostram mais potencial de crescimento, como Pablo Muribeca, com 24.555 votos, Davi Esmael, com 17.155, Alcântaro, com 15.742, e Bispo Alves, com 14.474. A esse obstáculo se soma um problema estrutural. Enquanto o Podemos tem 32 candidaturas competitivas, o Republicanos registrou apenas 20, doze a menos, e sofreu duas baixas recentes: o TRE-ES barrou a candidatura do delegado Romualdo Gianordoli Neto e Juliana de Guarapari consta como inapta no DivulgaCand. Com projeção de duas cadeiras, e no máximo três, Garcia terá de disputar poucas vagas com adversários de histórico eleitoral superior. O mesmo cenário vale, com ainda menos perspectiva, para o vereador Johnatan Maravilha e o candidato Maximiliano, do Democracia Cristã.

Ainda assim, o voto útil em torno de Franco Fiorot não nasce apenas de suas credenciais nem das entregas que ele e o prefeito Lucas apresentam, como a nova rodoviária, as obras de infraestrutura, a distribuição de kits escolares, a climatização de unidades e a perspectiva de investimentos recordes. O movimento nasce de um sentimento coletivo: uma cidade que cresce como Linhares não pode ficar sem alguém que defenda, no Legislativo, seus interesses e políticas públicas à altura do seu tamanho, nem seguir entregando quase metade de seus votos a quem não responde por ela. Neste domingo, saberemos se Linhares escolheu garantir seu lugar na Assembleia Legislativa, onde se discute o futuro do Espírito Santo.

Gabriel Verly é empresário e consultor político. Foi o secretário municipal mais jovem do Espírito Santo.