“A não ser que o parceiro queira me largar”, diz Marcelo a Casagrande

Na última quarta-feira (4), ao lado do governador Renato Casagrande (PSB), o presidente da Assembleia Legislativa Marcelo Santos, recém-filiado ao União Brasil, também esteve visitando e discursando no evento de importantes entregas no município de Guaçuí, no Caparaó.

Com um discurso enaltecedor ao governador, Marcelo destacou os investimentos realizados por todo o Espírito Santo. “Quero aqui destacar a figura do governador Renato Casagrande e falar que estamos aqui, fazendo mais entregas, e não é com frieza de números. Neste governo, a gente não trata os números frios”, disse.

Entre uma fala e outra, Marcelo destacou que os investimentos por parte do governo do Estado estão sendo em todas as áreas e em todos os municípios, não importando o tamanho e o número de habitantes.

“A gente investe na educação, na construção de uma grande escola, mas também trabalha para garantir recursos para que a diretora possa fazer pequenos reparos dentro da escola. Não é diferente na saúde, na segurança pública, na infraestrutura. A gente faz grandes investimentos nas grandes cidades, mas também faz grandes investimentos em cidades menores”, ressaltou Marcelo.

Marcelo disse ainda que, pelas mãos de Renato, o povo Capixaba está vendo a justiça social que alcança o cidadão. “Pelas suas mãos vemos a justiça social alcançando as pessoas, cidades e os líderes dela. Não tem tamanho de população, onde tiver um desafio, Renato Casagrande nos chama para juntos enfrentarmos os desafios e apresentarmos soluções”.

“A não ser que o parceiro queira me largar”

Ao final do discurso, o presidente da Assembleia, afirmou que tem a intenção de permanecer com a parceria que ambos possuem até hoje, mas, de forma retórica, disse que depende de Casagrande.

“Quero lhe afirmar, nós estaremos juntos como sempre tivemos. Eu conversei contigo lá atrás, quando você colocou o nome e o pé na estrada para senador da república, fui com você quando governador, continuo contigo, e vamos continuar, sabe por quê? Porque acredito no seu projeto e em você, é isso. As minhas relações são as mesmas, a não ser que o parceiro queira me largar. Mas as minhas relações são as mesmas”, frisou Marcelo ao dizer das parcerias que possui nos 78 municípios capixabas.

Reforçando as bases

Faltando menos de 90 dias para as eleições municipais, ambos os chefes dos poderes estão percorrendo cada cidade do Estado, buscando reforçar suas bases eleitorais, e assim, se fortalecer para 2026.

Em algumas cidades, Marcelo e Renato irão apoiar os mesmos pré-candidatos a prefeito, já em outras, estarão em lados opostos. Além disso, outro motivo também pode ser a causa da possível “rusga” entre eles.

Segundo fontes, a ida de Marcelo Santo para o União Brasil, com fortes indícios que ele poderá ser o novo presidente da sigla no Estado, está causando um desconforto no palácio, visto que o atual presidente da sigla é o atual secretário de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, aliado de Casagrande.

Caso Marcelo seja realmente o novo presidente do União Brasil no Estado, ele se fortalece ainda mais, visto que o partido possui não somente inúmeros filiados, mas também um fundo partidário bem recheado.

Recados no Caparaó

Vale ressaltar que nos últimos discursos de Renato pela região do Caparaó, o governador andou disparando umas “indiretas” para alguns políticos que supostamente, segundo ele, poderiam ser um risco no cenário de 2026, inclusive com o discurso de extrema-direita.

E assim segue o cenário político no Espírito Santo, cada dia uma novidade…

