Alegre se prepara para mais uma edição da Feira dos Empreendedores

A Prefeitura de Alegre irá realizar no próximo sábado (4), na Praça Sebastião Monteiro da Gama, das 18h às 23h, mais uma edição da Feira dos Empreendedores.

A Feira, realizada pelas Associações APROART e FEMEA, conta com o apoio da Prefeitura e terá várias exposições, comidas, bebidas, artesanatos, plantas e show ao vivo com Daril Viana.

Leia Também: Cinco passeios apaixonantes para se fazer no Espírito Santo

Serviço:

Evento: 35ª Edição da Feira dos Empreendedores.

Local: Praça Sebastião Monteiro da Gama (Praça da Maçonaria), Centro de Alegre.

Data: 4 de maio.

Horário: 18h às 23 horas.

=============================================================================

Saúde Preventiva

O “Projeto + Saúde e Cidadania em Sua Comunidade,” promovido pela Secretaria de Saúde de Muniz Freire, irá realizar no próximo dia 10 de maio, às 8h30, nas localidades de Escritório e Bom Jardim, mais uma edição do projeto, com o tema: “Horta domiciliar – benefícios da horta para alimentação saudável.”

Esta iniciativa é uma parceria com o ICEPI e conta com o apoio das Secretarias de Assistência, Trabalho e Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Agropecuário, Incaper, Sindicato dos Produtores Rurais, Polícia Civil, APAE de Muniz Freire e OLAM.

Serviço:

Eventos: Projeto + Saúde e Cidadania em Sua Comunidade.

Local: Comunidades Escritório e Bom Jardim.

Data: 10 de maio.

Horário: a partir das 8h30.

=============================================================================

Chamamentos Públicos em Iúna

A Administração Pública de Iúna publicou três Chamamentos Públicos (CMP) para inscrição e seleção individual ou de grupos com finalidade de valorizar, preservar e incentivar a Cultura do município.

O CMP 03/2024 tem por objetivo a SELEÇÃO DE PROJETOS PARA A CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E MONTAGEM DE ESPETÁCULOS INÉDITOS DE DANÇAS TRADICIONAIS DO POVO DE IÚNA. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 14h do dia 27/05/2024.

Já o CMP 05/2024 tem por finalidade a SELEÇÃO DE PROJETOS PARA APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 14h do dia 13/05/2024.

E por fim, o CMP 06/2024 tem por objetivo a SELEÇÃO DE PROJETOS PARA DEMAIS ÁREAS CULTURAIS. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até as 14h do dia 14/05/2024.

Os interessados devem ler o edital correspondente ao Chamamento Público (CMP) desejado, imprimir e preencher o formulário de inscrição, entregando-o na sede da Prefeitura de Iúna, no Setor de Licitação, com a apresentação de todos os documentos listados no edital.

Saiba mais em: https://iuna.es.gov.br/l/cbbZT.html

=============================================================================

Curso de Atrativos e Negócios Inteligentes

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Cultura e Turismo de Ibatiba, em parceria com a Secretaria de Estado do Turismo (SETUR) realizará nos dias 13 a 24 de maio, o Curso de Atrativos e Negócios Inteligentes, com carga horária de 40h.

O curso será realizado no Escola Municipal Eunice Pereira Silveira – Rua Manoel da Silveira 185, Bairro Novo Horizonte -18h às 22h.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas na sede da Secretaria de Meio Ambiente, Cultura e Turismo. Informações: (28) 3543-1105.

=============================================================================

Pedalando pela Vida

Prepare-se para o 13º Passeio Ciclístico Pedalando pela Vida, uma celebração especial do Dia do Trabalhador em Ibitirama.

As inscrições estão abertas até hoje (30), e podem ser feitas na sede do CRAS, das 8h às 17h. A concentração dos participantes começará às 7h30, desta quarta-feira (1º), com a largada programada para às 8h00, em frente à sede do CRAS.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM