Alerta ligado! Estrela vai buscar redenção em casa

Por Jonathan Gonçalves

Estrela do Norte e Vitória se enfrentaram no último sábado (20), no confronto, o time de Cachoeiro perdeu por 2 a 0. É apenas o primeiro jogo do Campeonato Capixaba, ainda não da para ter noção do que será o Estrela na competição. Porém, os torcedores do Alvinegro do Sumaré estão começando a ficar sem paciência com a equipe.

O motivo da insatisfação são os dois últimos amistosos do Estrela do Norte, que junto com a derrota fora de casa, contra o Vitória, somam 3 derrotas seguidas para o alvinegro.

Antes da estreia no Capixabão, o Estrela perdeu dois amistosos, para o Porto Vitória e Itabirito-MG, ambos por 1 a 0. Mesmo com o placar negativo, Estrela jogou bem, e se via uma grande esperança no que poderia ser aquele time no Campeonato Estadual deste ano.

Balde de água

O último jogo contra o Vitória, jogou um “balde d’água” na torcida estrelense, Estrela não fez um bom jogo, o time parecia “apático” com os gols sofridos. É uma equipe nova, montada recentemente, da pra entender a falta de entrosamento e o cansaço excessivo. Mas, o Campeonato Capixaba já começou, a equipe precisa se atentar a isso, ligar o alerta, esfriar a cabeça e focar nos próximos jogos.

Campeonatos Estaduais são curtos, então cada ponto faz total diferença, ainda mais neste início. Mesmo com a derrota, as expectativas da torcida ainda são altas para o segmento da competição. Porém, a equipe comandada por Ney Barreto, não tem mais tempo para “testes”, a palavra ideal no momento seria “foco”, para chegar ao que se deseja.

Agora, o Estrela jogará contra o Nova Venécia, na quarta-feira (24), às 19h, no Sumaré, na busca por sua redenção, em casa. Por mais que seja apenas a segunda partida oficial da temporada, será de suma importância para reconquistar a torcida, elevar a moral do elenco e principalmente, descobrir pelo que vai brigar o Estrela do Norte no Campeonato Capixaba.

As informações/opiniões aqui escritas são de cunho pessoal e não necessariamente refletem os posicionamentos do AQUINOTICIAS.COM